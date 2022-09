L’industrie du divertissement a bourdonné toute la semaine. Dès que Vijay Deverakonda et Karan Johar sont contre le camée de Mike Tyson pour Rs 25 crore à Liger à Kareena Kapoor Khan et la sortie précipitée de Saif Ali Khan de l’aéroport de Mumbai déclenche des rumeurs de combat, voici un aperçu des histoires de divertissement les plus tendances que vous avez manquées.