ICYMI: Salman Khan révèle le concurrent de Bigg Boss 16, la controverse Neha Kakkar-Falguni Pathak, le mariage Ali Fazal-Richa Chadha et plus

L’industrie du divertissement a bourdonné toute la journée et toute la nuit. Donc, au cas où vous auriez manqué des mises à jour importantes sur les célébrités, de Salman Khan révélant le concurrent de Bigg Boss 16 à la controverse de Neha Kakkar et Falguni Pathak aux détails du mariage d’Ali Fazal et Richa Chadha, voici un aperçu des principales nouvelles de divertissement que vous avez manquées la semaine dernière .

Salman Khan révèle le concurrent de Bigg Boss 16

Alors que Bigg Boss 16 approche de sa journée d’ouverture le 1er octobre, l’animateur superstar de l’émission, Salman Khan, a présenté le chanteur et musicien tadjik Abdu Rozik comme premier concurrent. Découvrez l’histoire complète ici.

Falguni Pathak troll Neha Kakkar

Falguni Pathak a critiqué Neha Kakkar pour avoir refait sa chanson emblématique Maine Payal Hai Chhankai. Elle aurait aimé pouvoir intenter une action en justice contre elle, mais elle n’a pas les droits sur les chansons originales. Découvrez l’histoire complète ici.

Tushar Kalia remporte Khatron Ke Khiladi 12

Le chorégraphe Tushar Kalia a remporté le trophée Khatron Ke Khiladi 12 en battant Faisal Shaikh et Mohit Malik lors de la grande finale du spectacle basé sur les cascades de Rohit Shetty. Découvrez l’histoire complète ici.

Ratan Rajput révèle comment l’expérience du canapé de casting

L’actrice de télévision Ratan Rajput a parlé de faire face à un canapé de casting dans l’industrie du divertissement lorsqu’elle est arrivée à Mumbai il y a 14 ans. Découvrez l’histoire complète ici.

Détails du mariage Ali Fazal-Richa Chadha

Richa Chadha et Ali Fazal, qui sont tous prêts à se marier dans quelques jours, ont abandonné le style de banquet conventionnel d’une réception comme une expérience et ont choisi un moulin de 176 ans, qui est maintenant aussi un espace événementiel de luxe. Découvrez l’histoire complète ici.