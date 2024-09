ICYMI : Oui, les donjons reviennent dans The Legend Of Zelda : Echoes Of Wisdom

Au cas où vous l’auriez manqué, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom verra le retour de approprié donjons.

Nintendo a partagé cette semaine un article sur son site officiel discutant de «tout ce que vous devez savoir » à propos de cette sortie à venir et l’une des dernières questions reconnaît officiellement les donjons dans le nouveau jeu :

Nintendo donne plus de détails sur les donjons, révélant que les joueurs devront « explorer différentes salles, vaincre des ennemis, résoudre des énigmes, trouver des clés, déverrouiller des portes et affronter des boss ! ». Il semble donc bien qu’il s’agisse de donjons traditionnels !

Dans notre article « Prise en main » de Nintendo Life, nous avons également parlé du retour du système de donjon familier dans cette nouvelle entrée :

Plus tard dans notre session de jeu, nous sommes entrés dans le Monde immobile, où de nombreuses personnes et arbres, et probablement une stabilité financière, sont maintenus en stase, et nous avons erré dans un donjon. Pas une bête divine, pas une course ouverte autour de plates-formes flottantes et humides dans le ciel – un linéaire un donjon comme celui que maman avait l’habitude de faire.

Malgré notre apparente désinvolture, nous sommes de grands fans du gameplay ouvert proposé par des jeux comme Tears of the Kingdom ; il permet un gameplay et des solutions aux problèmes incroyablement créatifs et décalés, mais nous ne pouvons pas nier que c’était vraiment rafraîchissant de revenir aux anciens modèles fidèles du passé.