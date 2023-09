ICYMI : Natasha Poonawalla a fait la fête avec la fiancée de Jeff Bezos, Lauren Sanchez

Après Lauren Sanchez, Natasha Poonawalla a salué l’actrice Salma Hayek pour une « soirée amusante, réfléchie et inspirante ». Pour information : elle faisait partie des invités présents au 15e anniversaire de la Fondation Kering, co-présidée par Salma Hayek. Natasha Poonawalla a partagé un carrousel de la « fête la plus amusante ». Le cadre d’ouverture n’est rien de moins qu’un spectacle de mode. Natasha Poonawalla est magnifique, comme toujours, dans une robe Schiaparelli structurée noire et blanche. Sur la photo de suivi, le magnat de la mode partage le cadre avec la lauréate du prix Nobel de la paix Malala Yousafzai. Natasha Poonawalla a également ajouté une vidéo la montrant elle-même, Lauren Sanchez, Salma Hayek et leurs amis groove sur la piste de danse. Le clip a été partagé pour la première fois par Lauren Sanchez.

Dans la longue légende, Natasha Poonawalla a déclaré : « La mode de la bienveillance ne se démode jamais ! » Elle a écrit : « Merci, Salma Hayek, pour cette soirée amusante et inspirante qui a pris position contre la violence domestique. C’est agréable de voir autant de puissances se solidariser contre les atrocités et les inégalités tolérées dans différentes couches de la société à travers le monde. La violence domestique peut être de nature mentale, physique, économique ou sexuelle. L’importance des communautés, des familles et des collègues qui dénoncent cela… aider les femmes à se sentir moins comme des victimes sacrificielles pour la réputation de leur famille ou à les juger pour avoir fait passer leur besoin de sécurité avant celui de ce qui est mieux pour les enfants… Le plus triste est – certaines femmes sont les auteurs de ces atrocités en raison d’un traumatisme générationnel… des femmes contre les femmes – tout en ignorant le rôle essentiel que jouent les hommes dans le soutien des femmes victimes.

Elle a poursuivi : « Ce n’est pas une guerre des sexes mais plutôt un conflit de valeurs. C’est toujours agréable de retrouver la belle Malala Yousafzai. Un discours déchirant d’Oprah [Winfrey]. Une salle remplie de leaders d’opinion bienveillants François Pinault – Salma [Hayek] – Vivi, Lauren Sanchez, Wendi Murdoch, Kim Kardashian Elsa Collins, Julia Garner, Lauren Santo Domingo, Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio, Kimbal Musk, Christiana Musk, Derek Blasberg et nous manquent beaucoup mais sont présents en esprit et soutiennent toujours l’amélioration sociétale et les changements culturels @edward_enninful…une performance fantastique de @florenceandthemachine et l’after-party la plus amusante pour laquelle je suis venu préparé avec le petit-déjeuner ! »

En réaction à l’album de Natasha Poonawalla, Lauren Sanchez a lâché des coeurs en noir et blanc. Le mannequin Gigi Hadid a écrit : « Beauté ». La mannequin russe Irina Shayk a laissé des emojis de feu dans les commentaires. L’architecte d’intérieur Susanne Khan, qui est une amie proche de Natasha Poonawalla, a réagi avec des cœurs rouges. La styliste des célébrités de Bollywood, Tanya Gharvi, a commenté : « Amour [red heart] Tellement Chic. »

Découvrez le post ici :

Salma Hayek a également partagé de nombreuses photos de l’événement Caring For Women Dinner. Le deuxième dîner annuel Caring For Women a été organisé le 12 septembre à Manhattan, aux États-Unis. L’actrice a posé avec Oprah Winfrey, Malala Yousafzai, Nicole Kidman, Kim Kardashian et Olivia Wilde, entre autres. En légende, Salma Hayek a écrit : « Quelle nuit. Merci à tous ceux qui sont venus célébrer les 15 ans de la Fondation Kering et le deuxième dîner annuel « Caring for Women » au profit du Fonds Malala, du National Network to End Domestic Violence (NNEDV) et de la New York City Alliance Against Sexual Violence. Je suis très honorée de travailler aux côtés de cette brillante fondation pour lutter contre la violence sexiste et poursuivre la lutte pour protéger les femmes et les enfants vulnérables partout dans le monde.

Lauren Sanchez, journaliste primée aux Emmy Awards et fiancée du président exécutif d’Amazon Jeff Bezos, a déclaré que Salma Hayek était « la vie de la fête ». Elle a également remercié l’actrice pour cette « soirée amusante et inspirante ». Regarde:

Dans un communiqué officiel, la Fondation Kering a annoncé que les bénéfices nets bénéficieraient cette année « au Fonds Malala, au Réseau national pour mettre fin à la violence domestique (NNEDV) et à l’Alliance de la ville de New York contre les agressions sexuelles ».