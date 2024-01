ICYMI : les 8 plus grandes histoires technologiques de la semaine, du Samsung Galaxy S24 aux copines ChatGPT

Le monde de la technologie ne dort jamais, et après le CES 2024 la semaine dernière, nous avons eu sept autres grands jours avec en tête le premier Samsung Galaxy Unpacked de l’année.

Il n’est donc pas surprenant que vous ayez manqué certaines des dernières nouvelles technologiques – et c’est pourquoi nous avons préparé ce récapitulatif unique de toutes les plus grandes histoires de cette semaine, afin que vous puissiez être au courant des dernières annonces.

La grande chose à surveiller dans les semaines à venir est le lancement d’Apple Vision Pro, prévu pour le 2 février. Les précommandes de Vision Pro ont été mises en ligne hier (19 janvier), donc si vous êtes toujours indécis concernant le nouveau casque Apple, vous je pourrai le vérifier en personne très bientôt. Mais cela reste à venir. Avant cela, voici ce que vous avez manqué cette semaine.

8. La boutique d’IA de ChatGPT a été inondée de copines chatbots

(Crédit image : OpenAI / Yang Jeong Hoon)

Une autre semaine, un autre exemple d’IA utilisée d’une manière qui n’était pas prévue. Sérieusement, on ne peut nous faire confiance pour rien. Nous trouverons toujours un moyen de le gâcher.

Quoi qu’il en soit, bien que le nouveau GPT Store de ChatGPT indique très clairement que « Nous n’autorisons pas les GPT dédiés à favoriser une camaraderie amoureuse ou à effectuer des activités réglementées », le magasin est apparemment inondé de copines virtuelles à peine sept jours plus tard – un problème qu’il a apparemment essayé. pour atténuer en supprimant la barre de recherche dans l’onglet Explorer.

Malgré cela, nous avons quand même pu trouver et cliquer sur une sélection de ces copines virtuelles sur la boutique officielle GPT via des sites tiers. Et à condition que vous payiez pour ChatGPT Plus (pour 20 $ / 16 £ / 20 AU $ par mois), Enterprise ou le nouveau forfait Teams, certains utilisateurs et partenaires officiels peuvent toujours créer et essayer ces GPT romantiques (lire : Chat Generative Pre (Transformateurs formés – ou robots IA).

Il y a beaucoup de choses à déballer ici d’un point de vue moral, alors pardonnez-nous de conclure avec une remarque désinvolte. Mais c’est une façon de contrer le blues de janvier…

7. YouTube n’était pas responsable des pics de CPU, c’était votre bloqueur de publicités

(Crédit image : Szabo Viktor/Pexels)

Il y a eu des problèmes sur YouTube cette semaine, les utilisateurs de blocs de publicité accusant la plate-forme vidéo de provoquer une augmentation de l’utilisation du processeur de leurs PC, ce qui constitue leur dernière méthode pour inciter les gens à cesser de les utiliser. Cela fait suite à d’autres tactiques strictes telles qu’une politique vidéo en trois temps et des retards ennuyeux de cinq secondes sur les vidéos si le site détectait qu’un bloqueur de publicité était utilisé.

Ce n’était cependant pas le cas. Dans un communiqué, YouTube a catégoriquement nié avoir limité les PC des utilisateurs, affirmant que les problèmes auxquels les gens étaient confrontés n’étaient “pas causés par nos efforts de détection des bloqueurs de publicités”. Au lieu de cela, il s’avère qu’un code défectueux dans Ad Block et Adblock Plus était à l’origine des problèmes. Maladroit.

Heureusement, les mises à jour ont maintenant commencé à être déployées pour le logiciel. Téléchargez Adblock 5.17.1 ou Adblock Plus 3.22.1 et vous ne devriez rencontrer aucun problème lié au bug.

6. Microsoft Edge dispose d’une nouvelle fonctionnalité de recherche fantastique

(Crédit image : Shutterstock)

Microsoft n’a pas encore abandonné la guerre des navigateurs, et la dernière fonctionnalité introduite dans Edge pourrait même lui permettre de reprendre du terrain sur Chrome de Google.

L’option permet aux utilisateurs de rechercher simultanément sur Internet à l’aide de deux moteurs, en basculant entre les paramètres par défaut. Par exemple, si Bing est la valeur par défaut, cliquer sur la nouvelle icône de recherche affiche les résultats d’un moteur alternatif comme Google.

Cela peut sembler une fonctionnalité relativement mineure, mais étant donné le temps que nous passons à rechercher chaque jour – et à quel point les résultats de Google sont devenus médiocres au cours des deux dernières années – c’est tout de même le bienvenu.

5. Xiaomi a dévoilé cinq nouveaux smartphones avec des spécifications impressionnantes

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G (Crédit image : Xiaomi)

Non content de laisser Samsung faire la une des journaux sur les smartphones cette semaine, Xiaomi a également organisé sa propre petite fête. Et d’une certaine manière, il a même surpassé le lancement du Galaxy, révélant cinq téléphones de la série Redmi Note 13 contre trois pour Samsung.

Nous étions présents à l’événement et avons passé un peu de temps avec les deux modèles premium, le Redmi Note 13 Pro Plus 5G (super nom) et le Redmi Note 13 Pro 5G – bien que le terme « premium » le pousse probablement légèrement, car ils’ sont encore plus proches du milieu de gamme et leur prix est en conséquence.

Le Pro Plus haut de gamme utilise le processeur Medatek Dimensity 7200 Ultra, présente un design légèrement incurvé et utilise une charge rapide de 120 W. En revanche, le Redmi Note 13 Pro 5G utilise le respectable Snapdragon 7s Gen 2, a un look plus plat et utilise une charge de 67 W.

Les vraies stars étaient les caméras. Les deux contiennent un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-large de 8 MP et une macro de 2 MP, et nous avons été impressionnés par leurs performances et leur polyvalence en basse lumière. Ils bénéficient également de fonctionnalités d’édition améliorées par l’IA, notamment un outil de remplacement du ciel, un outil de suppression d’objets et un mode d’embellissement, et vous pouvez également produire des images de 200 mégapixels pour définir les proportions ; parfait pour les médias sociaux.

Même le plus cher des cinq, le Pro Plus 5G, ne coûte que 449 £ (environ 570 $ / 860 AU $), et nous les mettrons bientôt à l’épreuve dans un test complet.

4. QDEL est arrivé pour affronter l’OLED en tant que technologie TV du futur

L’écran Sharp QDEL (Crédit image : Tendances numériques)

De nombreuses technologies secrètes sont présentées à huis clos au CES, et cette année, cela incluait une technologie qui pourrait un jour être le nouvel avenir des téléviseurs.

QDEL signifie Quantum Dot Electroluminescent, et il amène la technologie des points quantiques des téléviseurs QLED à son terme. Dans les téléviseurs QLED, les points quantiques sont utilisés pour transformer la lumière dans les différentes couleurs que vous voyez, mais dans l’écran QDEL (nous espérons que vous suivez ces acronymes presque identiques), les points quantiques émettent eux-mêmes la lumière. Cela le fait ressembler davantage à un téléviseur OLED, avec un contraste par pixel incroyable, mais avec la promesse de couleurs incroyablement pures. Cela les rend également potentiellement beaucoup moins chers, car les écrans QDEL pourraient être fabriqués avec la même technologie que les téléviseurs LCD.

C’est tout selon Sharp, qui a présenté un prototype QDEL au CES. Il y a un long chemin à parcourir avant d’acheter un ensemble QDEL, mais la technologie est passée du stade théorique à quelque chose que vous devez connaître.

3. Les précommandes Apple Vision Pro ont été mises en ligne

(Crédit image : Futur)

La révolution de l’informatique spatiale Apple Vision Pro a officiellement débuté cette semaine avec les précommandes du casque de réalité mixte à 3 499 $ enfin disponibles hier (19 janvier). C’est un grand moment pour ce casque en développement depuis longtemps, pour Apple – qui compte sur les gens qui adopteront cette nouvelle forme d’informatique immersive – et pour les consommateurs, qui se demandent peut-être de quoi il s’agit.

Avant ce grand moment, Apple nous a offert une expérience pratique supplémentaire. Notre rédacteur en chef américain, Lance Ulanoff, est l’homme chanceux qui a pu l’essayer, et il dit qu’il a appris un peu plus à chacune des quatre fois où Apple l’a laissé enfiler la visière de 1 lb. Selon ses propres mots, c’est comme éplucher un oignon de réalité mixte. Ce qui est le plus intéressant, c’est qu’Apple a apporté de subtiles modifications logicielles et même matérielles au casque depuis la révélation de juin à la WWDC 2023.

Cette fois, nous avons trouvé de nouvelles options de portabilité et avons enfin pu exploiter Siri et les fonctionnalités de productivité. Pourtant, tous ces rapports pratiques dans le monde ne seront pas comparables à un essai vous-même. Attendez-vous à de nombreuses opportunités en magasin pour les consommateurs curieux qui commenceront bientôt et à des critiques complètes d’ici la date de livraison du casque, le 2 février.

2. Samsung a taquiné le Galaxy Ring

(Crédit image : Samsung)

La plus grande annonce d’Unpacked 2024 n’a peut-être pas été les téléphones Galaxy S24 (voir ci-dessous), mais plutôt la révélation surprise du Samsung Galaxy Ring dans le style classique « encore une chose ». Certes, tout ce que nous avons eu était un bref teaser plutôt qu’une vitrine complète, mais ce fut néanmoins un moment passionnant.

Au-delà de ce bref aperçu du design (c’est une bague, qu’attendiez-vous d’autre ?), pratiquement aucun autre détail n’a été dévoilé, mais cela pourrait arriver assez prochainement. Après la révélation, Samsung a partagé une mise à jour surprise sur la disponibilité du Galaxy Ring, nous disant que “le matériel est prêt et le produit est magnifique”, ajoutant ensuite que la sortie “aura lieu un peu plus tard dans l’année”.

Espérons que nous en saurons davantage lors du prochain événement Unpacked, qui devrait avoir lieu entre juillet et août.

1. Samsung a dévoilé ses téléphones de la série Galaxy S24

Les Samsung Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra (Crédit image : Samsung)

Nous n’en sommes qu’à quelques semaines de l’année, mais nous avons déjà eu notre premier grand lancement. Et c’était vraiment un gros problème.

À la surprise de personne, Samsung a dévoilé la série Galaxy S24 lors du premier Galaxy Unpacked de 2024. Le trio de combinés comprend le modèle standard, le Galaxy S24 Plus et le Galaxy S24 Ultra, et tous les trois semblent être de sérieux prétendants à nos meilleurs téléphones. guide.

Bien sûr, à première vue, ces téléphones ne sont que des versions actualisées de leurs prédécesseurs, mais en y regardant de plus près, il y a quelques ajustements intéressants, tels que les modèles Standard et Plus qui obtiennent des écrans plus grands qui peuvent passer de 120 Hz à 1 Hz. De plus, les trois téléphones sont équipés des dernières puces d’Exynos et de Qualcomm.

Un problème plus important, cependant, est l’utilisation de l’IA générative par la famille Galaxy S24. Cette technologie intelligente permet toutes sortes de fonctionnalités, de la traduction en direct de la parole à la retouche complète des photos sans avoir besoin de compétences Photoshop. Beaucoup de ces compétences sont héritées des téléphones Google Pixel 8 et pourraient rendre l’IA générative véritablement courante, étant donné l’audience plus large des appareils Samsung.

Nous avons déjà joué avec les trois téléphones, alors consultez notre examen pratique du Samsung Galaxy S24, notre examen pratique du Samsung Galaxy S24 Plus et notre examen pratique du Samsung Galaxy S24 Ultra pour nos premières impressions.