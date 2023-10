Il n’est jamais trop tard dans l’année pour des surprises technologiques – et c’est ce que nous avons eu cette semaine lorsque Apple a annoncé un dernier événement de lancement de l’année avec le slogan alléchant « Scary Fast ».

Le reste de notre semaine a consisté à deviner exactement ce qu’Apple nous réserve lors de cet événement du 30 octobre. Nouveaux MacBook M3 ? Un rafraîchissement de l’iMac 24 pouces ? Tim Cook fait passer ses talents d’acteur au niveau supérieur avec un Dracula refaire?

Personne n’en est exactement sûr, mais Apple n’a pas complètement enveloppé le reste de l’actualité de cette semaine avec sa cape mystérieuse. Nous avons également vu le DJI Pocket 3 arriver et nous charmer une fois de plus avec ses astuces vidéo, tandis que Google Maps se rapprochait de devenir un clone photo-réaliste du monde réel avec une grosse mise à jour de l’IA.

Oh, et si vous pensez déjà aux achats de Noël (nous nous excusons d’avance), nous avons également annoncé toutes nos technologies préférées de 2023 lors des TechRadar Choice Awards. Donc, si vous avez besoin d’un petit point sur ce qui se passe cette semaine et l’actualité technologique de cette année, vous êtes au bon endroit…

Wow, c’est allé vite – une autre année de technologie touche à sa fin. Mais du côté positif, cela signifie qu’il est temps pour les TechRadar Choice Awards 2023, où nous parcourons la liste complètement définitive et incontestable des meilleures technologies de l’année, choisies par vous.

Nous avons eu plus de catégories que jamais cette année, y compris le service de streaming de l’année (spoiler : c’est Max) et un prix de durabilité (récompensé à juste titre par le Framework Laptop Chromebook Edition). Notre prix Choix des lecteurs, pour lequel vous avez voté à 100 %, a également été remis à un récipiendaire familier mais pleinement méritant.

Alors, que vous cherchiez à acheter une bouilloire intelligente ou une barre de son, consultez notre liste complète des gagnants sur le lien ci-dessous.

Si tu espérais que Apple TV Plus continuerait d’être le dernier bastion pour des abonnements bon marché et non financés par la publicité, détrompez-vous. C’est exact, Apple TV Plus vient de devenir plus cher et nous avons du mal à contenir notre frustration face à cette hausse importante des prix.

Pour les lecteurs américains, cela signifie que vous devrez payer 3 $ de plus par mois (ou 30 $ par an) pour regarder le meilleures émissions Apple TV Plus et meilleurs films Apple TV Plus . Apple n’a pas répondu à notre demande de commentaires sur les augmentations de prix au Royaume-Uni et en Australie, mais vous devriez vous y attendre également. Des visages tristes tout autour.

Avec le monde meilleurs services de streaming continuant à rivaliser pour attirer votre attention, les guerres du streaming ne montrent aucun signe de ralentissement. Qu’est-ce que cela signifie pour vous? Un flux incessant *ahem* de films et d’émissions à regarder, y compris de nombreux projets basés sur la télé-réalité.

D’ordinaire, le terme « télé-réalité » nous ferait courir vers les collines (désolé, nous ne sommes pas fans de Les Kardashian. Ou L’amour est aveugle. Ou toute autre série télévisée de télé-réalité fragmentée). Mais bientôt, un Concours de jeux de télé-réalité en face-à-face entre Netflix et Prime Video pourrait nous amener à réévaluer notre position.

En effet, le mois prochain (c’est novembre, pour ceux qui se demandent), Netflix c’est Jeu de calmar : le défi prend Vidéo principale c’est James Bond-inspiré 007 : En route vers le million dans une confrontation pour les âges. Qui gagnera cette confrontation captivante ? Cela dépend de vous, cher lecteur.

Parfois, il faut prendre l’avion jusqu’à Hawaï pour voir des trucs vraiment cool. Sérieusement, c’était le seul moyen de voir de près les passionnantes lunettes intelligentes Snapdragon AR2 de Qualcomm lors du Snapdragon Summit de cette année.

Bien sûr, il s’agissait d’un design de référence et Qualcomm a refusé de nous laisser les porter, mais nous pensons avoir enfin compris la fin de partie de Qualcomm en matière de technologie AR portable.

Selon Qualcomm, une telle technologie portable ne ressemblera pas au casque de réalité mixte encombrant auquel nous sommes habitués. Au lieu de cela, elles ressembleront beaucoup à des lunettes ordinaires, mais avec des tonnes d’intelligence pour détecter et voir votre monde et vous donner des informations et des commentaires en temps réel à ce sujet.

Le plus intéressant est peut-être que Qualcomm explique enfin pourquoi il nous faut si longtemps pour les considérer comme des produits de consommation et, étonnamment, la durée de vie de la batterie n’est pas le principal problème.

Google Maps est si familier que la plupart d’entre nous peuvent l’utiliser pendant notre sommeil, mais cela ne signifie pas qu’il ne bénéficie pas de mises à niveau importantes de l’IA – et cette semaine a vu certaines des plus grandes nouvelles fonctionnalités jusqu’à présent.

La vue immersive tant attendue pour les itinéraires, annoncée pour la première fois en mai, est enfin déployée à partir de cette semaine dans 15 villes sur Android et iOS. Cela signifie des survols photo-réels des itinéraires que vous avez planifiés dans les villes prises en charge (notamment San Francisco, Londres et New York), complétés par des informations telles que la météo et le trafic.

Google intègre également ses algorithmes d’apprentissage automatique à Maps de plusieurs autres manières, notamment en rendant « Lens in Maps » plus largement disponible et en permettant aux propriétaires de voitures électriques de savoir quand les chargeurs sur leur itinéraire ont été utilisés pour la dernière fois. Oui, les chatbots sont amusants, mais nous apprécions le coup de pouce que l’IA donne à Google Maps…

Le Bluetooth s’est beaucoup amélioré au fil des ans, mais une chose qui le retient encore (littéralement) est sa portée limitée. Heureusement, Qualcomm a une réponse potentielle avec ses nouvelles plateformes sonores S7 et S7 Pro Gen 1. Leur astuce ? Permet aux écouteurs de passer du Bluetooth à votre réseau Wi-Fi lorsque vous êtes à la maison, afin de pouvoir vous libérer de la limite habituelle de 10 mètres (30 pieds) de ce dernier.

Les puces promettant également des améliorations en matière de suppression active du bruit, d’autonomie de la batterie et de personnalisation du son grâce à l’IA, elles pourraient faire monter les écouteurs d’un cran ou deux à leur arrivée. Nous garderons certainement les yeux ouverts sur les écouteurs portant le badge S7 Pro Gen 1 lors de leur arrivée en 2024.

Cela a été une longue attente de trois ans, mais le DJI Pocket 3 est enfin arrivé – et c’est désormais notre petit appareil photo préféré pour filmer des vidéos sur les réseaux sociaux.

Qu’y a-t-il de si bien dans la série Pocket ? Exceptionnellement, ce sont des appareils photo compacts dotés de cardans à trois axes, ce qui signifie qu’ils sont parfaits pour filmer des vidéos ultra fluides et également pour réaliser des mouvements de caméra créatifs qui ne sont pas possibles sur votre smartphone.

Et maintenant, avec le Pocket 3, la série dispose enfin de la technologie moderne pour résoudre nos frustrations avec son prédécesseur, notamment un nouveau capteur de 1 pouce, un écran plus grand de 2 pouces et la prise en charge de la vidéo 4K/120p. Si vous tournez beaucoup de vidéos TikTok, c’est une vidéo à mettre sur votre liste de Noël.

Cette semaine, Apple a annoncé sa prochaine présentation de produits, qui aura lieu le 30 octobre, et qui a pour slogan « Scary fast ». Non seulement il s’agit d’une référence peu subtile à Halloween qui aura lieu le lendemain, mais nous pensons également que c’est un indice que nous assisterons au lancement de la rumeur de la puce Apple M3.

D’après les conseils et les rumeurs jusqu’à présent, cette tranche de silicium pourrait être accompagnée de nouveaux Mac, notamment un iMac redessiné, un MacBook Air rafraîchi et potentiellement de nouveaux MacBook Pro dotés d’une version suralimentée de la puce M3.

Et comme Apple s’est davantage lancé dans le jeu ces derniers temps, nous ne serions pas surpris si nous constations une légère tendance au jeu pour montrer la puissance de sa puce et de ses ordinateurs de nouvelle génération. Pour un aperçu détaillé de ce à quoi vous attendre, consultez notre hub d’événements Apple.