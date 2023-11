ICYMI : les 7 plus grandes histoires technologiques de la semaine, des nouveaux Mac aux mises à niveau de ChatGPT

Nous comprenons : la vie est bien remplie et vous ne pouvez pas nécessairement passer tout votre temps collé au site TechRadar, à attendre des mises à jour. Cependant, détournez le regard pendant seulement une heure ou deux, et vous pouvez rapidement manquer une série d’histoires importantes.

C’est l’idée derrière ce tour d’horizon au cas où vous l’auriez manqué, une collection de tous les plus grands titres de l’actualité du monde de la technologie cette semaine. Nous avons des critiques des nouveaux Mac équipés de M3 et d’Amazon Echo Show 8 de 3e génération, des nouvelles de l’appareil photo numérique le plus rapide de Sony, des conseils d’achat pour le Black Friday et bien plus encore.

Sans plus tarder, voici les points saillants de tout ce que nous avons couvert au cours de la semaine dernière. On se retrouve la semaine prochaine pour en savoir plus.

7. Nous avons entendu parler d’un pliable plus abordable de Samsung

Les derniers téléphones pliables de Samsung (Crédit image : Futur)

Vous verrez que Samsung reçoit de nombreux éloges dans notre liste soigneusement organisée des meilleurs téléphones pliables que vous pouvez acheter en ce moment – ​​mais lisez notre revue du Samsung Galaxy Z Fold 5 et celle du Samsung Galaxy Z Flip 5 et vous verrez qu’ils le sont. ce ne sont pas des combinés bon marché.

Un téléphone pliable Samsung plus abordable pourrait cependant être en route, selon une équipe d’analystes. Les appareils pliables représentent actuellement un segment croissant d’un marché en diminution, et les fabricants d’Android souhaitent en tirer le meilleur parti.

Ce que nous n’obtenons pas dans le rapport, ce sont des détails sur le facteur de forme ou les prix, mais nous avons quelques idées sur ce que nous aimerions voir si Samsung sortait un téléphone pliable moins cher. Voyez si vous êtes d’accord avec nous.

6. La saison 2 de Loki est terminée – et nous sommes toujours en convalescence

C’était émouvant… (Crédit image : Marvel Studios / Disney Plus)

Loki la saison 2 s’est terminée avec un épisode intitulé « Glorious Purpose » – également le nom du tout premier épisode d’ailleurs – et nous avons beaucoup de réflexions. C’est une finale dont on se souviendra très, très longtemps.

Pour notre argent, c’est un versement de 10 sur 10, et si vous l’avez également vu, alors vous vous posez probablement quelques questions sur ce qui s’est passé sous vos yeux. Nous avons fait de notre mieux pour répondre à ces questions, alors ne cliquez évidemment pas si vous voulez éviter les spoilers.

Nous n’allons pas en dire plus ici, pour le bien de ceux qui sont peut-être encore en train de rattraper leur retard, mais il est prudent et sans spoiler de dire que la malédiction de la finale de l’émission télévisée Marvel a été levée, et pas avant non plus. .

Des mises à niveau arrivent sur ChatGPT (Crédit image : OpenAI)

Certaines mises à niveau assez majeures du chatbot IA du moment ChatGPT ont été annoncées cette semaine, rendant le bot encore plus puissant et utile, surtout si vous payez un abonnement mensuel pour le plan Plus.

Les mises à niveau incluent la possibilité pour les utilisateurs de créer leurs propres chatbots sur mesure et le lancement de ce qui est en fait une boutique d’applications de chatbot. Il existe également un nouveau mode « Turbo » qui utilise des données plus récentes pour fournir des réponses.

Tout cela est très excitant si vous êtes convaincu par le potentiel de l’intelligence artificielle – et si vous n’avez pas trouvé ChatGPT particulièrement utile jusqu’à présent, peut-être que les mises à niveau en cours de déploiement suffiront peut-être à vous faire changer d’avis.

4. Nous avons vraiment apprécié tester l’Amazon Echo Show 8 de 3e génération

Le nouvel Amazon Echo Show 8 (Crédit image : Futur)

Il y a une nouvelle version améliorée de l’Echo Show 8 pouces d’Amazon dont il faut parler, et Michelle Rae Uy, rédactrice en chef des critiques et des guides d’achat de TechRadar Computing, en a été suffisamment impressionnée pour lui attribuer quatre étoiles et demie sur cinq dans son avis. .

Il apporte une excellente fidélité audio, des performances vives et un affichage net et réactif, ainsi que la prise en charge des normes de maison intelligente Thread et Zigbee. Vous disposez également de toute l’intelligence d’Amazon Alexa, bien sûr.

Nous vous encourageons à consulter l’examen complet via le lien ci-dessous si vous pensez que l’Amazon Echo Show 8 de 3e génération pourrait être le prochain écran intelligent pour vous. Comme d’habitude, notre examen approfondit tous les détails importants.

3. Nous avons donné de nombreux conseils sur les premières offres du Black Friday

Résister à la tentation… (Crédit image : Futur)

En plus de vous tenir au courant des derniers événements technologiques, de vous apporter la meilleure analyse du paysage technologique et de vous fournir les critiques de gadgets les plus complètes sur le Web, nous tenons également à vous orienter vers les meilleurs premières offres du Black Friday.

Le Black Friday lui-même est encore dans quelques semaines, mais vous trouverez actuellement une multitude d’offres et de réductions en direct sur le site : consultez notre hub d’offres Black Friday pour les États-Unis et notre hub d’offres Black Friday au Royaume-Uni si vous êtes de l’autre côté de l’Atlantique pour plus de détails.

Parfois, cependant, les meilleures offres ne sont pas les plus évidentes. L’iPhone 14 est disponible à un prix très attractif en ce moment, par exemple – mais tout bien considéré, nous pensons que vous feriez mieux d’opter pour l’iPhone 13 ou l’iPhone 15. Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir pourquoi.

2. Sony a lancé l’appareil photo sans miroir le plus rapide jamais conçu

C’est le Sony A9 III (Crédit image : Sony)

Il y a eu de grandes nouvelles du côté des appareils photo numériques cette semaine, avec le lancement du Sony A9 III. Il s’agit de l’appareil photo sans miroir le plus rapide que nous ayons vu à ce jour, et il offre une fréquence de prise de vue en rafale continue rapide de 120 FPS pour des photos brutes et JPEG de 24,6 MP.

Les sujets en mouvement rapide et les mouvements rapides de l’appareil photo ne devraient poser aucun problème pour le Sony A9 III, et il existe également un impressionnant autofocus à 759 points. Le moteur de traitement Bionz ZR embarqué serait huit fois plus puissant que celui de l’A9 II.

Tout cela peut être à vous pour (respiration profonde) 5 999 $ / 6 100 £ / 10 499 AU $, et l’appareil photo sera mis en vente fin janvier 2024. Nous sommes impatients de mettre la main dessus et de vous fournir un examen complet de ses capacités.

1. Nous avons été extrêmement impressionnés par les nouveaux Mac M3

Le nouveau MacBook Pro M3 14 pouces (Crédit image : Futur)

En parlant de critiques, nous avons examiné cette semaine en profondeur le nouveau MacBook Pro 14 pouces, le nouveau MacBook Pro 16 pouces et le nouvel iMac 24 pouces, tous alimentés par le dernier chipset super puissant d’Apple, le M3. série.

Vous pouvez voir dans les notes que nous avons distribuées que nous aimons vraiment ce qu’Apple a fait avec son nouveau matériel, et bien sûr, les gains de performances sont toujours les bienvenus (ainsi que les boîtiers qui n’attirent pas les traces d’empreintes digitales).

Rendez-vous sur notre test Apple MacBook Pro 14 pouces M3 Max (2023), notre test Apple MacBook Pro 16 pouces (M3 Max) et notre test Apple iMac 24 pouces (M3) pour voir s’ils en ont assez à leur sujet. pour vous inciter à un achat.