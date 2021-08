ICYMI : La conversation de Sadhguru avec Demi Lovato sur la maladie mentale, la spiritualité et les extraterrestres crée un flottement en ligne ! | Buzz News

New Delhi : L’icône internationale et chanteuse pop Demi Lovato a récemment eu une session de discussion avec le chef spirituel Sadhguru sur son podcast 4D avec Demi Lovato. Sur leurs réseaux sociaux respectifs, des liens vers l’interview amusante ont été partagés et ont reçu un accueil chaleureux de la part des fans du monde entier.

La légende Instagram de Sadhguru disait : Sadhguru rejoint @ddlovato sur 4D Regardez la conversation de Sadhguru avec l’auteur-compositeur-interprète et acteur Demi Lovato sur 4D ! Ils discutent de nombreuses dimensions de la vie – les motos, le travail joyeux, la différence entre les mystiques et les erreurs, et le besoin d’une planète consciente. @sb_projects #Sadhguru #DemiLovato #Joy #ConsciousPlanet #Life

Ils ont parlé d’une planète consciente, de spiritualité et d’extraterrestres, laissant les adeptes amusés.

Demi Lovato a sous-titré son message comme suit : @sadhguru : un Yogi, mystique et visionnaire dont les paroles de sagesse peuvent nous aider à construire une planète consciente Rejoignez-moi cette semaine sur #4DwithDemi pour discuter de l’élargissement de la conscience, de son voyage spirituel et bien plus encore ! Nouvel épisode disponible maintenant partout où vous écoutez vos podcasts

Demi Lovato a également parlé de la maladie mentale et la conversation a également suscité de nombreux commentaires sur sa chaîne YouTube.

Avant Demi Lovato, Sadhguru a rencontré le beau gosse hollywoodien Will Smith et sa fille Willow en 2020 et cela a de nouveau créé un flottement en ligne.