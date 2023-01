ICYMI : Kiara Advani et Sidharth Malhotra l’ont officialisé sur Instagram

À l’occasion du 38e anniversaire de Sidharth Malhotra lundi, des célébrités et des fans ont souhaité la star sur les réseaux sociaux. Un poste, cependant, a volé la vedette et il se trouve qu’il s’agit de l’acteur Kiara Advani, qui sort avec Sidharth Malhotra. Kiara a partagé une photo d’elle avec le garçon d’anniversaire, dans laquelle on peut voir le couple se regarder avec des sourires sur leurs visages. Kiara Advani a légendé le message: “Whatcha lookin at birthday boy.” Dans la section des commentaires du message de Kiara, Ananya Panday a écrit : “Je pense que j’ai pris cette photo. Mignons.” Kiara Advani et Sidharth Malhotra, co-stars du film Shershaah auraient commencé à se fréquenter en 2020.

Jetez un œil au post de Kiara Advani ici :

Kiara Advani et son petit ami Sidharth Malhotra ont inauguré 2023 à Dubaï. Voici quelques photos des festivités du Nouvel An de Kiara et Sidharth à Dubaï.

Sur la dernière saison du chat show de Karan Johar Café avec Karan, Kiara Advani et Sidharth Malhotra, qui ont figuré dans différents épisodes, ont posé plusieurs questions sur leur relation. Quand Karan Johar a demandé à Kiara : “Niez-vous votre relation avec Sidharth ?” Sa réponse a été: “Je ne nie ni n’accepte.” KJo lui a alors demandé: “Êtes-vous des amis proches?” L’actrice a déclaré : “Plus que des amis proches.” Interrogée sur ses projets de mariage, Kiara a déclaré: “Je vois cela dans ma vie mais je ne le révèle pas sur Café avec Karan.”

Dans un épisode séparé de l’émission de chat, Sidharth Malhotra a déclaré qu’il “manifeste un avenir plus heureux et plus brillant”. Quand Karan Johar lui a demandé : “avec Kiara Advani ?” L’acteur a répondu : “Si c’était le cas, ce serait super. Mais alors je me manifeste en ce moment. Voyons voir.”