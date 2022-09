ICYMI, citrouille épicée parmi les nouvelles entrées de Merriam-Webster

Découvrir que la rétrécissement, l’adorkable, la sous-variante et même l’épice de citrouille sont maintenant officiellement dans le dictionnaire pourrait vous faire hurler “Yeet!”

ICYMI, ce sont cinq des 370 mots et expressions que Merriam-Webster a ajoutés à son dictionnaire ce mois-ci, a annoncé l’éditeur mercredi. Oh oui, ICYMI, abréviation de “au cas où vous l’auriez manqué”, a également été ajouté.

“Certains de ces mots vont amuser ou inspirer, d’autres peuvent provoquer des débats. Notre travail consiste à capturer le langage tel qu’il est utilisé », a déclaré Peter Sokolowski, rédacteur en chef de Merriam-Webster, dans un communiqué. “Les mots offrent une fenêtre sur notre langue et notre culture en constante évolution, et ne sont ajoutés au dictionnaire que lorsqu’il existe des preuves claires et durables de leur utilisation.”

L’inflation mondiale a fait de la démarque inconnue un mot familier. Il est défini par l’éditeur de Springfield, dans le Massachusetts, comme “la pratique consistant à réduire la quantité ou le volume d’un produit par unité tout en continuant à l’offrir au même prix”. Pensez, aller à l’épicerie et constater que le jus d’orange n’est plus disponible en cartons de 64 onces liquides (1,9 litre), seulement 59 onces.

L’épice à la citrouille – ce mélange polarisant de cannelle, de muscade, de gingembre, de clou de girofle et de piment de la Jamaïque qui est utilisé pour parfumer, eh bien, à peu près tout chaque automne ces jours-ci – existe depuis des années mais est enfin dans le dictionnaire.

Beaucoup de mots sont argotiques ou utilisés de manière informelle sur les réseaux sociaux. Adorkable, un mashup de dorky et adorable, signifie “socialement maladroit ou décalé d’une manière attachante”. Yeet est soit “utilisé pour exprimer la surprise, l’approbation ou l’enthousiasme excité” ou comme un verbe pour signifier “lancer particulièrement avec force et sans égard pour la chose lancée”, selon la définition de Merriam-Webster.

La pandémie mondiale de coronavirus a poussé des termes autrefois entendus presque exclusivement dans les cercles médicaux sur la langue de tout le monde, y compris la sous-variante, la dose de rappel et l’autorisation d’utilisation d’urgence, qui sont toutes de nouvelles entrées de dictionnaire.

De nombreux nouveaux mots sont tirés de la culture populaire, dont le verbe MacGyver, inspiré du personnage de télévision qui peut fabriquer ou réparer à peu près n’importe quoi avec des objets ordinaires à portée de main.

Si tous les nouveaux mots sont écrasants, essayez d’écouter le chœur apaisant de l’aube, défini comme suit : “le chant des oiseaux sauvages qui précède et suit de près le lever du soleil, en particulier au printemps et en été”.

Mark Pratt, l’Associated Press