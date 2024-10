ICYMI : capturer les moments photogéniques de la vie

Chris Arthurs utilise la faune et la beauté naturelle de sa ville natale pour créer de la magie photographique

Cette histoire a déjà été publiée sur StratfordToday.ca.

N’importe quel photographe vous le dira : il y a toujours une autre opportunité de prendre une superbe photo au coin de la rue. Surtout lorsqu’il s’agit de photographie de nature, cela pourrait littéralement être le cas.

Et si vous êtes perfectionniste, rechercher « l’image parfaite » pourrait devenir une obsession si vous le permettez. Pour Chris Arthurs, le caméraman derrière Love Thy Nature Photography, il a admis qu’il ressentait cela auparavant.

Mais de nos jours, ce n’est pas tellement le cas.

« Je me dis constamment : ‘oh ouais, il y a toujours quelque chose de mieux au coin suivant ou quelque chose de l’autre côté de ce pont », a déclaré Arthurs. « Mais c’est une autre leçon que j’ai apprise, en laissant passer ces opportunités manquées. Si vous m’aviez interviewé il y a deux étés quand j’étais ici et que toutes ces choses se passaient, je devrais me dire de me concentrer. J’ai appris à me détendre et à accepter le fait qu’on n’obtiendra pas toujours tout tout le temps.

Les personnes qui consultent régulièrement les pages Facebook de la région de Stratford pourraient penser le contraire, car Arthurs est l’un des rares photographes locaux qui publient régulièrement son travail dans ces espaces. Voir le monde local à travers l’objectif de son appareil photo montre à quel point la faune et la splendeur naturelle se trouvent juste devant nos portes, et c’est un monde dans lequel Arthurs a grandi et n’a pas vraiment vu ce que c’était jusqu’à ce qu’il reçoive un appareil photo à sa fin. les adolescents.

«J’ai fait quelques cours de photographie à Central (secondaire), j’y ai donc appris un peu de choses qui ont suscité suffisamment d’intérêt pour que j’ai décidé d’étudier le photojournalisme», a-t-il déclaré. « J’ai suivi le programme de deux ans chez Loyalist, puis j’ai travaillé à la pige pour des journaux après avoir obtenu mon diplôme. Mais ce n’est que lorsque j’ai passé six mois au Yukon que le mariage de la photographie et l’amour de la nature se sont réunis. Là-haut, il n’y a que la nature.

De retour de son séjour dans le nord canadien, Arthurs a continué à travailler dans la presse avant de finalement conclure que ce n’était pas ainsi qu’il voulait passer son temps. Il aimait voyager et voir de nouvelles choses dans de nouveaux endroits, alors il a trouvé un emploi pour enseigner l’anglais en Chine ; il a emballé son matériel photo et a ensuite passé les 15 années suivantes en tant qu’enseignant, avec de fréquents voyages à travers le pays pour assouvir sa passion.

« Ce qui était génial, c’est que je n’enseignerais que 20 heures par semaine, ce qui me laissait beaucoup de temps pour prendre des photos », a-t-il déclaré. « J’ai finalement rejoint une start-up pour les aider à construire leur programme d’anglais à partir de zéro, et cela m’a vraiment éloigné de la photographie pendant les huit ou neuf années suivantes. »

C’est son retour dans sa ville natale qui l’a aidé à reprendre régulièrement l’appareil photo. C’est le retour au terrain de jeu de sa jeunesse – la zone entourant la rivière Avon – qui a une fois de plus aidé quelque chose à se déclencher à l’intérieur d’Arthurs. Et il souligne une décision prise il y a longtemps qui rapporte désormais des dividendes photographiques fantastiques, pour son plus grand plaisir.

« Certains des changements apportés par la ville lorsque j’étais adolescent et qui portent maintenant leurs fruits s’avèrent utiles, en particulier le fait qu’ils laissent les choses se dérouler un peu plus sauvagement autour de la rivière », a-t-il déclaré en désignant les herbes plus longues. et des roseaux que l’on peut trouver le long des rives de l’Avon. « Auparavant, c’était une pelouse bien entretenue jusqu’au bord de l’eau, mais maintenant, cette décision prise il y a toutes ces années a contribué à ramener une grande partie de la faune que nous voyons maintenant ici. »

Compte tenu de la richesse des détails de certaines de ses œuvres, vous pourriez être pardonné si vous pensez qu’Arthurs a un plan détaillé à partir duquel il opère pour obtenir ce genre de clichés. Mais vous vous tromperiez.

« Je ne suis pas un planificateur – je préfère simplement passer mon temps à faire des choses », a-t-il déclaré. « Si je sors pour le lever du soleil, je me réveille bien avant et je garde les yeux par la fenêtre pour voir s’il se passe quelque chose d’intéressant. Je vais passer du temps à explorer les lieux, car Stratford a beaucoup de beauté mais c’est aussi une petite ville et il y a une limite au nombre de types d’endroits différents. Vous devez faire preuve de créativité avec les angles, le choix des objectifs et la compression focale – toutes ces choses que vous pouvez utiliser pour réaliser de magnifiques photographies.

Il prêtera attention aux événements largement connus, comme la météo ou les événements solaires, qu’il marquera sur son calendrier. Mais lors d’un dimanche matin normalement calme, il aime tirer à plein régime et laisser la spontanéité régir la journée.

« C’est presque comme de la photographie de rue, mais pour la faune », a-t-il déclaré. «Je vais monter sur mon vélo et partir en mission pour voir ce qu’il y a là-bas.»

Même si l’image parfaite n’existe pas aux yeux d’Arthurs, il y a des moments où vous pouvez la trouver juste devant votre porte d’entrée – littéralement dans ce cas. Arthurs s’apprêtait à partir pour regarder autour de lui lorsqu’il remarqua l’éclat du ciel en début de soirée une nuit de l’année dernière. C’était le bon endroit, le bon moment et Mère Nature coopérait.

« J’habite en face du parc de la Confédération et c’est habituellement le point de départ de ma promenade », a-t-il déclaré. « J’ai traversé le parc au coucher du soleil et je pouvais déjà voir à travers les arbres que tout le ciel de l’ouest était du rose le plus électrique qu’on puisse jamais voir. Et ça traversait les pins, et les lampadaires étaient déjà allumés et tout était tout simplement parfait. Il y avait une légère neige sur les arbres, donc toutes les conditions étaient exactement celles que je souhaitais et j’ai pu apporter mes compétences pour que cela fonctionne. Mais tous les photographes savent que Mère Nature peut jouer gentiment une fois, mais elle vous aura le lendemain.

Cela nous ramène à la leçon sur quelque chose de mieux à venir ; Arthurs sait qu’il faut laisser tomber cette pensée et être heureux de s’éloigner du moment présent.

« C’est enrichissant pour moi car cela me donne un exutoire rapide et facile pour ma créativité », a-t-il déclaré. « J’ai déjà essayé de nombreux autres médias et j’ai un certain talent, mais avec la photographie, vous pouvez voir vos résultats immédiatement. Je vois les commentaires et je peux les disséquer beaucoup plus rapidement.

Prendre des photos a donné à Arthurs une vision de la vie qui lui a beaucoup apporté, notamment la capacité de savoir garder l’esprit ouvert. Ce sont des choses qu’il aime connaître maintenant, mais qu’il dirait également à son jeune s’il en avait l’occasion.

« Il y a beaucoup de choses techniques, des cours de photographie que je me transmettrais probablement, mais je pense que l’essentiel est de ne pas se fermer aux possibilités », a-t-il déclaré. « Se spécialiser dans quelque chose peut être formidable, mais cela peut aussi fermer les portes, donc rester ouvert aux choses est quelque chose dont je pense que tout le monde peut bénéficier. »