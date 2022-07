ICYMI: Alia Bhatt exhibe son ventre rond, la photo inédite de Sonam Kapoor avec son nouveau-né, la femme de Ram Charan, Upasana, ne veut pas d’enfants

L’industrie du divertissement a été en effervescence toute la semaine, que ce soit avec des rumeurs choquantes, des potins chauds, les dernières nouvelles ou des rencontres maladroites. Au cas où vous l’auriez manqué, nous vous apportons un résumé des nouvelles tendances en matière de divertissement qui sont devenues le sujet de conversation de la ville. Depuis la photo virale de Sonam Kapoor avec un nouveau-né jusqu’au look « ivre » de Ranbir Kapoor, en passant par les photos de baby bump d’Alia Bhatt jusqu’à la femme de Ram Charan, Upasana, qui ne veut pas avoir d’enfants, voici un aperçu des histoires de divertissement les plus tendances que vous avez manquées.

La déclaration de l’épouse de Ram Charan, Upasana, sur le fait de NE PAS avoir d’enfants devient VIRALE

Upasana veut que Sadhguru rencontre sa belle-mère après leur conversation sur elle et la décision de Ram Charan de ne pas avoir d’enfants. Découvrez l’histoire complète ici.

Les photos de la bosse du bébé d’Alia Bhatt des ensembles de Heart Of Stone ont fuité

Les photos de baby bump d’Alia Bhatt des tournages de la vedette de Gal Gadot, Heart of Stone, deviennent virales en ligne. Alia Bhatt, qui a annoncé sa grossesse avec Ranbir Kapoor le mois dernier, a récemment terminé son premier film à Hollywood. Découvrez l’histoire complète ici.

Ranbir Kapoor est MASSIVEMENT TROLLÉ pour son look « ivre »

Ranbir Kapoor est venu recevoir Alia Bhatt à l’aéroport alors qu’elle revenait après avoir terminé le tournage de Heart of Stone. Cependant, Ranbir Kapoor est massivement critiqué pour avoir l’air ivre et sa posture dans la voiture. Découvrez l’histoire complète ici.

Controverse Kaduva: Prithviraj publie des APOLOGIE après avoir été critiqué pour une scène insensible

Prithviraj a pris connaissance de la représentation insensible des parents d’enfants handicapés et a partagé la note d’excuses du réalisateur Shaji Kailas sur son compte Instagram. Découvrez l’histoire complète ici.

Le gangster Lawrence Bishnoi ne pardonnera pas à Salman Khan d’avoir “tué” le blackbuck

La sécurité personnelle de Salman Khan a été renforcée après que le gang du gangster Lawrence Bishnoi a revendiqué la responsabilité de l’assassinat du chanteur punjabi Sidhu Singh Moosewala. Découvrez l’histoire complète ici.

La photo UNSEEN de Sonam Kapoor après être devenue mère devient VIRALE

Sur la photo, Sonam tient son bébé près de sa poitrine et a attiré beaucoup d’attention. En un rien de temps, l’image invisible se répand comme une traînée de poudre. Découvrez l’histoire complète ici.

Koffee With Karan 7: Cinq fois, Ranveer Singh a semblé visiblement blessé et embarrassé à cause d’Alia Bhatt, Karan Johar

L’émission de chat de Karan Johar Koffee With Karan 7 a récemment diffusé son premier épisode avec Ranveer Singh et Alia Bhatt en tant qu’invités. Cependant, il y a eu plusieurs cas où Ranveer avait l’air visiblement blessé et embarrassé à cause d’Alia et de KJo. Découvrez l’histoire complète ici.

Amber Heard vs Johnny Depp : la compagnie d’assurance REFUSE de couvrir ses dommages

L’affaire de diffamation de Johnny Depp et Amber Heard est loin d’être terminée. Les rapports indiquent maintenant que l’actrice d’Aquaman 2 est confrontée à des problèmes avec sa compagnie d’assurance. Découvrez l’histoire complète ici.

Enlèvement d’une actrice du Kerala: l’ancien DGP R Sreelekha affirme que Dileep est INNOCENT

Dileep a allégué que le DSP produisait un faux témoin contre lui dans l’affaire des enlèvements d’actrices du Kerala, et il semble maintenant que ses allégations pourraient en fait être vraies, selon les affirmations choquantes de l’ancien DGP R Sreelekha. Découvrez l’histoire complète ici.