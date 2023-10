ICYMI : actualités économiques du nord de l’État

Harris Teeter s’attend à une ouverture début 2024 pour le site de Greer… Deux sociétés de Greenville reçoivent des subventions de 50 000 $ de la South Carolina Research Authority… et Encore Realty achète la division résidentielle du groupe Parker. Ce ne sont là que quelques titres du mois dernier que vous avez peut-être manqués dans le Upstate Business Journal.

Une nouvelle épicerie Harris Teeter ouvrira ses portes début 2024 au centre commercial Hudson Corners à Greer.

Situé au 2105 Old Spartanburg Road, le magasin devait initialement ouvrir ses portes en 2023, mais des retards ont repoussé la date au début de l’année prochaine, selon un représentant de la chaîne d’épiceries.

« Le magasin d’Old Spartanburg devrait ouvrir ses portes début 2024. Nous apprécions l’enthousiasme et sommes impatients de faire partie de cette communauté », a écrit le représentant en réponse à une demande sur le site de médias sociaux communautaire NextDoor.

L’endroit était autrefois le site d’un magasin Harris Teeter qui a fermé ses portes en 2001, devenant plus tard un FoodSmart avant de rester vacant pendant des années.

Le nouveau magasin est un projet de Centennial American Properties qui amènera également un nouveau centre de carburant sur le parking.

Creme Shack, le glacier du centre-ville de Greenville connu pour ses glaces roulées, a fermé définitivement ses portes.

Aujourd’hui, les propriétaires Fred et Karen Williams mettent en vente leur équipement et leurs actifs de restaurant.

Creme Shack a ouvert ses portes au 120 N. Main St. en 2017, apportant une version unique de la crème glacée au centre-ville de Greenville.

Pour plus d’informations, visitez cremeshack.com.

La South Carolina Research Authority, une société publique à but non lucratif qui œuvre pour alimenter l’économie de l’innovation de l’État, a annoncé le 6 septembre qu’elle avait accordé des subventions de 50 000 $ à Aravis BioTech LLC et Sagacity Solutions Inc. de Greenville.

Aravis BioTech développe un implant de dispositif médical qui permettra de suivre la guérison des patients opérés de la hanche. L’appareil informe le patient et le prestataire médical du moment et de la manière de commencer les activités de mise en charge.

Sagacity Solutions a développé une plateforme qui aide les sociétés de capital-risque à demander, collecter et analyser les données sur les performances des sociétés de portefeuille.

SCRA a également accordé 75 000 $ de subventions à deux autres entreprises de Caroline du Sud :

CloseWise LLC de Lexington – 50 000 $

Ortho-Dx Inc. de Hilton Head – 25 000 $

En plus d’accorder 175 000 $ en subventions, la SCRA a accueilli BagValet LLC et FRD Accel LLC de Charleston, ainsi que Health Evolve Technologies LLC de Columbia, en tant que sociétés membres.

Pour plus d’informations, visitez scra.org.

Encore Realty, une société immobilière indépendante basée à Greenville, a annoncé le 1er septembre avoir acheté la division résidentielle du groupe Parker pour un montant non divulgué.

Suite à l’acquisition, Encore Realty sera dirigé par la propriétaire et fondatrice Angela Rodriguez, qui a travaillé comme courtier en charge pour le groupe Parker pendant plus de deux ans.

Le cabinet continuera également à représenter les projets de développement du groupe Parker.

« C’est un témoignage de ma confiance dans les capacités d’Angela en tant que leader et de ma conviction totale qu’elle restera attachée à nos valeurs fondamentales que j’ai pris cette décision », a déclaré Drew Parker, fondateur et directeur du groupe Parker. « Travailler ensemble au cours des dernières années m’a permis de constater par moi-même que son dévouement envers notre équipe et nos clients ne s’arrête pas à la fin de la journée de travail. Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé pour elle et j’ai hâte de voir Encore Realty devenir rapidement la première entreprise du nord de l’État.