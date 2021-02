«  Iconique!  »: Perseverance de la NASA envoie les premières images après l’atterrissage sur Mars

L’équipe d’atterrissage sur Mars de la NASA était sur le « nuage neuf » vendredi après avoir pris les premières photos en gros plan d’un rover descendant vers la surface rouge poussiéreuse.

La meilleure photo a été publiée moins de 24 heures après l’atterrissage réussi du rover Perseverance près d’un ancien delta du fleuve.

La persévérance peut être vue avec des détails époustouflants à seulement 2 mètres du sol, les roues abaissées d’abord par des câbles attachés à un pont roulant, la poussière rouge soulevée par les moteurs de fusée.

L’ingénieur en chef Adam Steltzner a qualifié la photo d ‘«emblématique», la plaçant là-haut avec des photos de Buzz Aldrin d’Apollo 11 sur la lune, de Saturne vue par Voyager 1 et des «piliers de la création» du télescope spatial Hubble.

La NASA a équipé le vaisseau spatial d’un record de 25 caméras et de deux micros, dont beaucoup ont été allumés lors de la descente de jeudi.

Une autre image montre la première image couleur haute résolution du dessous du rover après son atterrissage.

La NASA affirme qu’un objectif clé de la mission de Perseverance est l’astrobiologie, y compris la recherche de signes de la vie microbienne ancienne. Le travail du rover comprendra l’examen de la géologie et du climat de la planète, la collecte de roches et de poussières martiennes dans le processus.

L’étape de descente tenant le rover Perseverance de la NASA peut être vue sur une autre photo traversant l’atmosphère martienne, son parachute traînant derrière.

L’image a été prise par la caméra HiRISE (High Resolution Imaging Experiment) à bord du Mars Reconnaissance Orbiter. HiRISE se trouvait à environ 700 kilomètres de Perseverance et se déplaçait à environ 3 kilomètres par seconde à l’époque, selon la NASA.

La distance extrême et les vitesses élevées des deux engins spatiaux étaient des conditions difficiles qui nécessitaient un timing précis et pour Mars Reconnaissance Orbiter à la fois tanguer vers le haut et rouler fort vers la gauche afin que Perseverance soit visible par HiRISE au bon moment.

L’ancien delta du fleuve, qui est la cible de la mission Persévérance, peut être vu entrer dans le cratère de Jezero par la gauche.

La mission ouvrira également la voie à l’exploration humaine de la planète rouge.

L’agence spatiale américaine promet plus de photos dans les prochains jours et éventuellement aussi un enregistrement audio de la descente.

Un certain nombre d’images miniatures ont été diffusées jusqu’à présent, trop nombreuses pour être comptées, selon les responsables.

Le vaisseau spatial est en bonne santé, selon les responsables, après avoir atterri sur une surface plane et sûre avec seulement 1 degré d’inclinaison et des roches relativement petites à proximité.

Pour l’instant, les systèmes sont en cours de vérification. Il faudra attendre au moins une semaine avant que le rover ne commence à conduire.