Le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, se dit ravi de jouer contre Barcelone lors du Clasico pour la première fois – et a choisi un moment de Cristiano Ronaldo comme moment fort après avoir regardé le célèbre match dans le passé.

Bellingham a reçu un coup lors de la victoire de la Ligue des champions mardi soir à Braga après avoir marqué son 11e but en 12 apparitions pour Los Blancos cette saison, mais le joueur de 20 ans s’est déclaré apte pour El Clasico dans une interview à la télévision espagnole jeudi.

Dans la même interview accordée à RTVE, Bellingham a déclaré : “Je me sens bien après le dernier match de Ligue des Champions à Braga.

Je connais l’impact du Clasico sur les supporters, les médias et le football en général et je ressens en même temps la responsabilité envers le club et les supporters d’avoir obtenu les trois points.

“Nous avons une équipe avec beaucoup de qualité et j’envisage une victoire de mon équipe si nous faisons tout ce que nous savons faire. Je suis vraiment excité et j’attends ce moment avec impatience. C’est un rival que nous respectons beaucoup. Je’ Je suis très excité et c’est intéressant personnellement. Je vais m’amuser beaucoup.”

Lorsqu’on lui a demandé de choisir son moment préféré du Clasico, il a répondu : “Je me souviens toujours des célébrations. Je me souviens [Cristiano] Ronaldo au Camp Nou et [doing the] calme [celebration]. Des trucs comme ça vous restent en tête, les moments emblématiques. »

À l’approche de la rencontre, le Real Madrid est en tête du classement, mais devance le champion et son féroce rival Barcelone d’un seul point après 10 tours de compétition terminés.

Le Clasico de samedi sera le premier à se jouer à Montjuic alors que les rénovations se poursuivent dans le nouveau Camp Nou de Barcelone.

Mais les téléspectateurs britanniques devront regarder le match en différé en raison de la panne d’électricité à 15 heures en Angleterre et en Écosse.

