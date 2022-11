Icônes vieillissantes de la Coupe du monde: de Gareth Bale à Eden Hazard, cela a semblé un tournoi trop loin pour de nombreuses stars | Nouvelles du football

Lorsque Harry Kane est allé serrer la main du milieu de terrain américain Tyler Adams avant le coup d’envoi, il affrontait le seul capitaine de cette Coupe du monde qui soit plus jeune que lui. En fait, il affrontait le seul autre capitaine du Qatar âgé de moins de 30 ans.

Pour beaucoup d’autres, cela a ressemblé à un tournoi trop loin.

Il est facile de supposer qu’il en a toujours été ainsi. Dans l’œil de l’esprit, ces légendes d’antan semblent plus grandes que nature. Il devient plus difficile d’imaginer leur jeune moi une fois qu’ils ont vieilli et l’image du monsieur plus âgé se cristallise.

Et pourtant, Didier Deschamps n’avait que 29 ans lorsqu’il a soulevé le trophée de France 98. Carlos Alberto n’était qu’un chiot à 25 ans lorsqu’il a dirigé le Brésil vers une gloire marquante en 1970. Bobby Moore avait le même âge lorsqu’il a réalisé l’exploit avec l’Angleterre en 1996.

Diego Maradona ? Il avait 25 ans aussi. Quant à Pelé, il n’a jamais été capitaine de son pays lors d’une Coupe du monde, mais il n’a jamais joué non plus dans la trentaine, malgré les pressions intenses du gouvernement brésilien pour annuler sa retraite internationale en 1974.

L’icône vieillissante de la Coupe du monde peut sembler un trope aussi vieux que le tournoi lui-même, mais considérez que 17 des 24 capitaines en 1982 avaient moins de 30 ans et cela souligne le changement. Seulement deux capitaines sur 32 dans la vingtaine ? C’est de loin le plus petit.

Il semble que le jeu international soit dans une sorte de stase alors que des visages familiers s’accrochent pour leur gros plan. Ceci, malgré le fait que la Coupe du monde d’hiver signifie qu’il s’agit du plus grand écart entre les tournois depuis celui imposé par la Seconde Guerre mondiale.

Il y a 24 nations au Qatar qui se sont également qualifiées pour la Russie en 2018. La majorité des capitaines d’il y a quatre ans et demi restent. Le Brésilien Marcelo est parti mais le capitanat est revenu à Thiago Silva, 38 ans, l’homme qui les a dirigés en 2014.

Le brassard est resté non seulement avec Kane mais avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi; avec Eden Hazard, Luka Modric et Diego Godin ; avec Simon Kjaer, Robert Lewandowski et plusieurs autres. Certains de ces joueurs sont encore proches de leur meilleur niveau. Beaucoup ne le sont pas.

Gareth Bale pourrait encore faire partie de l’équipe du Pays de Galles au mérite, mais la vue de lui et d’Aaron Ramsey se traînant sur le terrain a rendu le visionnement inconfortable même pour les supporters – un problème qui a été exacerbé lorsqu’ils ont été rejoints par Joe Allen.

Image:

Gareth Bale n’a réussi que 45 minutes pour le Pays de Galles lors de sa défaite contre l’Angleterre





Les joueurs belges semblent reconnaître leur problème. Jan Vertonghen a laissé entendre qu’il était conscient des problèmes mais qu’il voulait les garder dans le vestiaire. Trop tard pour ça. Kevin De Bruyne avait clairement exprimé ses sentiments avant même la Coupe du monde.

“Aucune chance, nous sommes trop vieux”, a-t-il dit Le gardien. “Je pense que notre chance était 2018. Nous avons une bonne équipe, mais elle vieillit. Nous avons perdu des joueurs clés. Nous avons de bons nouveaux joueurs qui arrivent, mais ils ne sont pas au niveau des autres joueurs en 2018.”

Cela peut être le cas avec une génération dorée. C’est peut-être ce qui s’est passé avec la Croatie et la Belgique, deuxième et troisième lors de la dernière Coupe du monde. Pour le Pays de Galles, lisez Uruguay, avec Godin, Luis Suarez et Edinson Cavani. Pourtant, peut-être que le rafraîchissement aurait pu venir.

Image:

Eden Hazard a ressemblé à l’ombre de lui-même pour la Belgique au Qatar





La Belgique, par exemple, a préféré Hazard – un joueur qui a débuté 29 des 128 matchs du Real Madrid en Liga – à Leandro Trossard en forme. Wout Faes est un autre joueur de Premier League omis au profit de Vertonghen et Toby Alderweireld, basés en Belgique.

Hazard n’est pas le seul à tenir le coup. Le capitaine uruguayen Godin, 36 ans, a à peine joué pour le club argentin Velez Sarsfield. Suarez est également retourné en Amérique du Sud avec Nacional. Le capitaine du Costa Rica Bryan Ruiz, 37 ans, est également de retour dans son pays natal avec son premier club Alajuelense.

Image:

Diego Godin a depuis longtemps dépassé son meilleur niveau mais continue de jouer pour l’Uruguay





Bale a commencé deux matchs sur 18 depuis son déménagement à Los Angeles. Messi pourrait bien le rejoindre dans la Major League Soccer. Ronaldo est désormais sans club. La prochaine Coupe du monde est plus proche qu’elle ne l’a jamais été du tournoi précédent, mais peu d’entre eux ont l’intention d’y être.

Les progrès de la science du sport expliquent en partie cette augmentation du nombre de joueurs vieillissants. Les niveaux de professionnalisme sont plus élevés qu’auparavant avec des joueurs totalement attachés à leur style de vie. C’est ce qui permet à Ronaldo de se faire une idée de la santé à l’approche de 38 ans.

En dessous, le processus de vieillissement est impossible à masquer. Ces fibres musculaires à contraction rapide ont disparu. Messi est assez grand pour capitaliser sur un mètre d’espace, un laps de temps momentané, une fraction de seconde de temps. Mais cela devient de plus en plus difficile même pour lui.

Il y a un plaisir viscéral à regarder Kylian Mbappe, 23 ans, s’échapper de la défense ou Vinicius Junior, 22 ans, taquiner et tourmenter son arrière latéral. C’est un rappel que même à l’ère des marques célèbres et des footballeurs en tant qu’entrepreneurs indépendants, c’est un jeu de jeune homme.

Le sport peut être cruel. Il n’y a pas de cachette. Si Usain Bolt était une star de cinéma, il serait toujours au box-office. Si Roger Federer était une rock star, il vendrait encore des stades. Malgré toute la fumée et les miroirs au Qatar, la vérité sera toujours sur le terrain.

Il y a eu 21 hommes à diriger leur équipe vers une victoire en Coupe du monde. Bien que le gardien italien Dino Zoff ait 40 ans, la majorité a la vingtaine. L’âge moyen d’un capitaine vainqueur de la Coupe du monde se situe entre 29 et 30 ans. Kane ? Eh bien, il a 29 ans et demi.