Icônes et héros d’EA Sports FC 24 : toutes les cartes de légende d’Ultimate Team

EA Sports FC 24 les icônes et les cartes de héros sont deux des principales raisons pour lesquelles nous aimons Ultimate Team en tant que mode de jeu.

Même s’il s’agit d’un jeu au réalisme incroyable qui semble s’améliorer chaque année, vous ne pouvez pas vous empêcher d’adorer le côté fantastique du jeu. EA Sports FC – et cela vient du fait de relier les légendes du jeu en une seule équipe ultime pour tout conquérir. Il existe plus de 100 des plus grands noms ayant jamais pratiqué ce sport, disponibles sous forme de cartes et elles ont tendance à être parmi les plus chères du marché.

Qui des annales de l’histoire allez-vous choisir pour votre équipe ? Ne cherchez pas plus loin que notre guide complet…

Icônes et héros d’EA Sports FC 24 : toutes les légendes du jeu de cette année

Icônes

Tous EA Sports FC 24 Cartes d'icônes

Quels joueurs ont des cartes Icônes dans EA Sports FC 24 ?

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Cartes icônes dans EA Sports FC 24 – joueurs masculins Joueur Notation de base Position Nationalité Pelé 95 ST Brésil Ronaldo 94 ST Brésil Zinedine Zidane 94 CAME France Johan Cruyff 93 FC Pays-Bas Ronaldinho 93 LW Brésil Bobby Charlton 92 CAME Angleterre Garrincha 92 RW Brésil Paolo Maldini 92 CB Italie Gerd Müller 92 ST Allemagne Ferenc Puskas 92 FC Hongrie Lev Yachine 92 GK Russie Roberto Baggio 91 CAME Italie Franco Baresi 91 CB Italie Cafu 91 RWB Brésil Carlos Alberto 91 RB Brésil Eusébio 91 FC le Portugal Thierry Henry 91 ST France Marco van Basten 91 ST Pays-Bas Zico 91 CAME Brésil Denis Bergkamp 90 FC Pays-Bas Georges Meilleur 90 RW Irlande du Nord Iker Casillas 90 GK Espagne Alessandro Del Piero 90 FC Italie Ruud Gullit 90 FC Pays-Bas Lothar Matthaus 90 CM Allemagne Bobby Moore 90 CB Angleterre Andrea Pirlo 90 CM Italie Raoul 90 FC Espagne Rivaldo 90 LW Brésil Roberto Carlos 90 KG Brésil Xavi 90 CM Espagne Emiliano Butragueño 89 ST Espagne Fabio Cannavaro 89 CB Italie Éric Cantona 89 FC France Drogba Drogba 89 ST Côte d’Ivoire Kenny Dalglish 89 ST Écosse Samuel Eto’o 89 ST Cameroun Luis Figo 89 RW le Portugal Philippe Lahm 89 RB Allemagne Hugo Sánchez 89 ST Mexique Jaïrzinho 89 RW Brésil Kaka 89 CAME Brésil Gary Lineker 89 ST Angleterre Alexandre Nesta 89 CB Italie Ruud van Nistelrooy 89 ST Pays-Bas Carles Puyol 89 CB Espagne Peter Schmeichel 89 GK Danemark Alan Shearer 89 ST Angleterre Socrate 89 CAME Brésil Christo Stoitchkov 89 ST Bulgarie Javier Zanetti 89 RB Argentine David Beckham 88 RM Angleterre Laurent Blanc 88 CB France Petr Cech 88 GK République tchèque Marcel Désailly 88 CB France Rio Ferdinand 88 CB Angleterre Steven Gerrard 88 CM Angleterre Gheorghe Hagi 88 CAME Roumanie Fernando Hierro 88 CB Espagne Miroslav Klose 88 ST Allemagne Ronald Koeman 88 CB Pays-Bas Michael Laudrup 88 CAME Danemark Pavel Nedvéd 88 ML République tchèque Michael Owen 88 ST Angleterre Franck Ribéry 88 ML France Juan Roman Riquelme 88 CAME Argentine Wayne Rooney 88 ST Angleterre Paul Scholes 88 CM Angleterre Bastian Schweinsteiger 88 CM Allemagne Andreï Chevtchenko 88 ST Ukraine Edwin van der Sar 88 GK Pays-Bas Robin van Persie 88 ST Pays-Bas Patrick Vieira 88 CM France John Barnes 87 LW Angleterre Patrick Kluivert 87 ST Pays-Bas Frank Lampard 87 CM Angleterre Claude Makelelé 87 MDP France Emmanuel Petit 87 MDP France Robert Pirès 87 ML France Frank Rijkaard 87 MDP Pays-Bas Ian Rush 87 ST Pays de Galles Clarence Seedorf 87 CAME Pays-Bas Davor Suker 87 ST Croatie Fernando Torres 87 ST Espagne David Trézéguet 87 ST France Nemanja Vidic 87 CB Serbie Ian Wright 87 ST Angleterre Xabi Alonso 87 MDP Espagne Gianfranco Zola 87 FC Italie Ashley Cole 86 KG Angleterre Sol Campbell 86 CB Angleterre Hernán Crespo 86 ST Argentine Michel Essien 86 MDP Ghana Gennaro Gattuso 86 MDP Italie Luis Hernández 86 ST Mexique Roy Keane 86 CM République d’Irlande Henrik Larsson 86 ST Suède Juan Sebastián Véron 86 CM Argentine Gianluca Zambrotta 86 RB Italie

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Cartes icônes dans EA Sports FC 24 – joueuses Joueur Notation de base Position Nationalité Mia Hamm 93 ST États-Unis Birgi Prinz 92 CAME États-Unis Homare Sawa 91 CM Japon Camille Abily 90 CM France Kelly Smith 89 ST Angleterre

Que sont les cartes icônes ?

En plus de pouvoir acheter des cartes de joueurs contemporains dans FC 24 Ultimate Team, les cartes d’icônes présentent certaines des plus grandes légendes du jeu qui ont pris leur retraite. De nouvelles cartes sont publiées tout au long de l’année et chaque nouvelle édition du jeu apporte de nouvelles icônes ajoutées à la liste des joueurs disponibles.

Héros

Rui Costa de l'AC Milan est l'un des nombreux EA Sports FC 24 Cartes Héros

Quels joueurs ont des cartes Héros dans EA Sports FC 24 ?

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Cartes de héros dans EA Sports FC 24 Joueur Nom de la carte Notation de base Position Nationalité Alex Scott L’accompli 88 RB Angleterre Gianluca Vialli La Légende 91 ST Italie Carlos Tévez Le Guerrero 90 ST Argentine Wesley Sneijder Super tir 91 CAME Pays-Bas Bixente Lizarazu Dynamo 90 LWB France Nwankwo Kanu Roi Kanu 87 ST Nigeria Nadine Kessler Le loup 90 CM Allemagne Ludovic Giuly Frappe magique 88 RM France John Arne Riise Le soldat de l’Arctique 87 KG Norvège Tomas Rosicky Le conducteur 88 CAME République tchèque Paulo Futré Futur rapide 89 LW le Portugal Dimitar Berbatov Gel instantané 88 ST Bulgarie Sonia Bompastor Bombardier 89 KG France Jari Litmanen Kuningas 89 CAME Finlande Rui Costa Ô Maestro 89 CAME le Portugal Vincent Kompany Capitaine Kompany 89 CB Belgique Steve McManaman Agent Macca 89 RM Angleterre DeMarcus Beasley Trickybeas 86 ML États-Unis Ramirés Le moteur 87 MDP Brésil

Que sont les cartes Héros ?

Les cartes de héros sont similaires aux icônes, s’appuyant sur des joueurs qui sont peut-être des héros plus cultes pour des saisons ou des moments spécifiques. Les cartes de héros s’inspirent des campagnes de la Ligue des champions et sélectionnent des stars qui ont vécu des moments emblématiques au sein de la compétition, que ce soit du côté masculin ou féminin du jeu.

