Icônes du Derby de Madrid

Le Real Madrid et l’Atlético de Madrid font tous deux partie des plus hauts échelons du football mondial depuis des années et, par conséquent, certains des meilleurs joueurs du monde ont joué dans ce derby interurbain emblématique. Voici quelques joueurs qui se sont vraiment démarqués au cours des dernières décennies.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2009-2018)

Meilleur buteur de tous les temps du Real Madrid, le talismanique capitaine portugais s’est toujours opposé à l’Atletico Madrid. Il a hanté la défense de l’Atletico à maintes reprises alors qu’il a marqué 25 buts en 35 matchs au cours de sa carrière. Il a attrapé quatre hattricks contre Los Colchoneros et a également marqué lors des victoires finales de la Ligue des champions du Real Madrid contre les rivaux interurbains. Il est également revenu jouer avec les rouges et blancs après son transfert à la Juventus alors qu’il a gagné trois fois lors d’une rencontre retour en Ligue des champions pour envoyer les hommes de Diego Simeon s’écraser de l’UCL de manière dramatique après que l’Atletico eut pris un avantage de deux buts. au match aller.

Raúl (Real Madrid, 1994-2010)

Il a peut-être été à l’académie de l’Atlético de Madrid lorsqu’il était enfant, mais Raúl a traversé la fracture de la capitale à l’adolescence et, après avoir terminé ses études de football au Real Madrid, a hanté son ancienne équipe dans le derby pendant plus d’une décennie et demie. Jusqu’à ce que Cristiano Ronaldo arrive et porte le record de buts du match à 22 fois, Raúl était le co-meilleur buteur du derby avec le légendaire Ferenc Puskás avec 11 buts. Un derby de la saison 1996/97 porte même son nom. Il a été étiqueté «La Noche de Raúl» – «La nuit de Raúl», en anglais – après avoir marqué deux fois et fourni deux passes décisives lors d’une victoire 4-1.

Karim Benzema (Real Madrid, 2009-présent)

Le numéro français “9” est l’un des plus grands joueurs du Real Madrid : le joueur étranger avec le plus d’apparitions et le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club. Il a marqué l’histoire du Derby madrilène avec un jeu emblématique lors du tout dernier derby disputé au Vicente Calderón, en demi-finale de la Ligue des champions 2017 (2-1). Le Real Madrid a réservé sa place en finale après que Benzema a dribble trois défenseurs de classe mondiale à Godín, Savić et Giménez en seulement un pouce d’espace sur la ligne de touche. Un moment inoubliable lors du tout dernier match européen dans la maison emblématique de longue date d’Atleti.

Paulo Futre (Atlético de Madrid, 1987-1993 et ​​1997-1998)

Signé en 1987, Futre, vice-champion du Ballon d’Or, est devenu une légende de l’Atlético. Le derby a semblé faire ressortir le meilleur de lui. Non seulement il a marqué lors de son premier Derby madrilène lors d’une victoire 4-0 au Santiago Bernabéu, mais il a également marqué lors de la victoire 2-0 contre Los Blancos lors de la finale de la Copa del Rey 1992 en portant le brassard de capitaine.

Miranda (Atlético de Madrid, 2011-2015)

L’Atlético de Madrid n’a remporté aucun derby entre 1999 et 2013. Les Los Colchoneros ont disputé 25 matchs sans battre leurs voisins auparavant chassant leurs démons lors de la finale de la Copa del Rey 2013, qui s’est déroulée, comme il se doit, au Santiago Bernabéu. Dans le temps supplémentaire, alors que les scores étaient dans l’impasse à 1-1, le défenseur central de l’Atleti Miranda s’est dirigé vers le vainqueur pour devenir immédiatement une légende du derby de la capitale. Il a dédié le but à son fils, qui, selon lui, ne serait plus taquiné à l’école à propos de la sécheresse de 14 ans !

Sergio Ramos (Real Madrid, 2005-2021)< /p>

Un autre défenseur central buteur, Ramos a brisé le cœur de l’Atleti à Lisbonne et à Milan lors des finales de la Ligue des champions que ces équipes ont disputées en 2014 et 2016. Lors de la première, il a égalisé en temps d’arrêt avec une tête pour forcer la prolongation, après quoi Los Blancos a perdu 4-1. Deux ans plus tard, il ouvre le score dans un match remporté par le Real Madrid aux tirs au but… dans lequel il marque également. Lors de la dernière finale entre les deux, la Super Coupe d’Espagne 2019/20, il a de nouveau marqué le but décisif lors des tirs au but pour donner le titre au Real Madrid.

