Bala Devi est arrivée au Rangers FC en février 2020 dans un mouvement historique pour devenir la première footballeuse indienne à avoir un contrat professionnel avec une équipe européenne. Bala a fait le grand pas, a joué quelques matchs mais ensuite le coronavirus pause arraché quelques mois d’expérience inestimable d’ici. Elle était confuse mais elle était suffisamment déterminée pour savoir qu’elle ne retournerait sur le terrain avec les Rangers que si elle ne s’enlisait pas.

«Quand je suis arrivé en février, j’ai joué, mais tout à coup il y a eu ce verrouillage. Je pensais que je suis venu ici pour jouer, j’ai fait l’histoire pour venir ici et puis je ne pouvais pas jouer et j’étais comme pourquoi je suis venu ici. Ici, les journées sont très longues en été et en raison du décalage horaire, je ne pouvais même pas parler correctement à ma famille. Mais ensuite, je me suis assis et j’ai pensé à mon jeu, je me suis analysé et je me suis concentré sur le maintien de ma forme physique. » Bala a dit News18.com dans une interaction exclusive.

Pendant le verrouillage, elle faisait quelques séances de conditionnement physique pendant la journée. Elle courrait le matin puis avait une séance de fitness l’après-midi avec l’équipe indienne sur un appel vidéo. Elle faisait même des squats en cuisinant. Après un moment où elle a commencé à courir dans le parc voisin, elle dit que les Écossais l’ont vraiment inspirée. «On voyait même des seniors courir, même sous la pluie, et puis il n’y avait pas de moment propice pour courir et ils le faisaient chaque fois qu’ils trouvaient du temps pendant la journée. J’ai été très inspiré après avoir vu ça.

LIRE AUSSI | Le passage de Bala Devi aux Rangers aura un impact énorme sur la prochaine génération: Ashalata Devi

Le 7 décembre, Bala a marqué son premier but pour les Rangers en Premier League écossaise féminine et tout son travail acharné s’est concrétisé. « Je me sentais extrêmement bien après avoir marqué le but. Pour tous les joueurs indiens qui veulent jouer à l’extérieur, voient maintenant une porte s’ouvrir et doivent avoir senti que nous pouvons aussi jouer au plus haut niveau », a décrit Bala dans sa jubilation.

L’attaquante indienne a déclaré qu’elle n’avait pas de position fixe en tant que telle dans l’équipe des Rangers, mais qu’elle jouerait principalement en tant que n ° 10 et n ° 9. Cependant, elle a même été mise à la défense à quelques reprises. Son rôle au sein de l’équipe est de briser les lignes et de pousser vers l’avant soit à travers les ailes, soit au centre. « Ils disent que mon niveau de compétence est bon et je me sentais bien en entendant cela », a déclaré Bala.

LIRE AUSSI | L’Inde accueille la Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2022, une énorme motivation: Bala Devi

Elle dit que son niveau de forme physique a sûrement augmenté depuis le moment où elle a rejoint les Rangers. « Auparavant, je n’étais pas très conscient du timing des courses, quand arrêter ma course, je sentais que je manquais plus tôt », a déclaré Bala. Cependant, avec l’aide de trackers GPS, elle a ensuite été informée de ses courses, de son niveau d’intensité, de sa force et de ses touches de balle. « Auparavant, je sentais que j’étais en retard mais maintenant, je sens que j’ai rattrapé le reste. »

Elle dit que s’il y a une chose qu’elle voudrait que les joueurs indiens prennent au sérieux, ce serait le travail sur la forme physique. « Je travaille beaucoup sur ma forme physique ici. Je serai aussi bon que mon niveau de forme physique. D’après ce que j’ai compris, si nous, joueurs indiens, améliorons notre condition physique, ce sera bien pour nous parce que nous sommes techniquement bons. »

LIRE AUSSI | D’autres footballeuses suivront les traces de Bala Devi et joueront à l’étranger: Aditi Chauhan

Bala a partagé qu’elle avait ressenti un peu de mal à respirer lorsque l’entraînement avait repris après le coronavirus – pause forcée en raison de l’augmentation soudaine de l’intensité mais c’est grâce à son travail de remise en forme dans le verrouillage qui l’a aidée à être à l’aise.

Le contrat de Bala avec les Rangers est jusqu’au 30 juin et elle veut apprendre autant qu’elle le peut et revenir en Inde et transmettre cette éducation aux filles d’ici. «Je sens que les gens sentiront que mon passage avec les Rangers a été un moment décisif dans le football indien. Je veux reprendre les connaissances que j’ai acquises ici en Inde et aider les filles à s’améliorer et à grandir en tant que footballeuses.

LIRE AUSSI | Le président de l’AIFF, Praful Patel, qualifie Bala Devi de figure inspirante du football indien

L’Inde est prête à accueillir la Coupe féminine d’Asie de l’AFC 2022 et le Manipuri estime que cela rendrait les années à venir très difficiles. « Nous avons des matches énormes en 2022. Il se peut même que nous ayons des tournées avant cela et je veux très bien me préparer pour ça. Je veux continuer avec les bonnes pratiques que j’ai imbibées ici », a-t-elle conclu.