Icon of the Seas : le plus grand navire de croisière du monde quitte Miami

27 janvier 2024 Mis à jour il y a 3 heures

Le plus grand navire de croisière du monde a appareillé de Miami, en Floride, pour son voyage inaugural, mais des inquiétudes subsistent concernant les émissions de méthane du navire.

L’Icon of the Seas, long de 365 m (1 197 pieds), dispose de 20 ponts et peut accueillir un maximum de 7 600 passagers. Il appartient au groupe Royal Caribbean.

Le navire entreprend un voyage de sept jours d’île en île dans les Caraïbes.

Les écologistes préviennent que le navire propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) laissera échapper du méthane nocif dans l’air.

Construit dans un chantier naval à Turku, en Finlande, le navire immatriculé aux Bahamas dispose de sept piscines et de six toboggans aquatiques.

Sa construction a coûté 2 milliards de dollars (1,6 milliard de livres sterling) et compte également plus de 40 restaurants, bars et salons.

Source des images, Getty Images Légende, Le bateau de croisière dispose de sept piscines, de nombreux bars et restaurants et d’une fête foraine sur le pont supérieur.

Bien que le GNL brûle plus proprement que les carburants marins traditionnels tels que le fioul, il existe un risque qu’une partie du gaz s’échappe, provoquant une fuite de méthane dans l’atmosphère.

Le méthane est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le dioxyde de carbone.

“C’est un pas dans la mauvaise direction”, a déclaré Bryan Comer, directeur du programme maritime au Conseil international pour des transports propres (ICCT), cité par l’agence de presse Reuters.

“Nous estimons que l’utilisation du GNL comme carburant marin émet plus de 120 % d’émissions de gaz à effet de serre sur son cycle de vie que le gazole marin”, a-t-il déclaré.

Plus tôt cette semaine, l’ICCT a publié un rapport arguant que les émissions de méthane des navires alimentés au GNL étaient plus élevées que ce que supposait la réglementation actuelle.

Source des images, Getty Images Légende, Une sculpture représentant un nageur est suspendue au-dessus d’une cour intérieure – connue sous le nom de “Central Park” sur le navire

Puissant gaz à effet de serre, le méthane emprisonne dans l’atmosphère 80 fois plus de chaleur que le dioxyde de carbone sur 20 ans. La réduction de ces émissions est considérée comme cruciale pour ralentir le réchauffement climatique.

Royal Caribbean affirme que l’Icon of the Seas est 24 % plus économe en énergie que ce qui est requis par l’Organisation maritime internationale pour les navires modernes. L’entreprise prévoit d’introduire un navire à consommation nette zéro d’ici 2035.

L’industrie des croisières est l’un des secteurs du tourisme à la croissance la plus rapide, les jeunes étant particulièrement intéressés par les vacances en croisière, selon l’organisme professionnel Cruise Lines International Association.

Il indique que l’industrie des croisières a contribué à hauteur de 75 milliards de dollars (59 milliards de livres sterling) à l’économie mondiale en 2021.

Source des images, Getty Images Légende, Le parc aquatique à bord est surnommé « Thrill Island ».