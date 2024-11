« Ici » pétille au box-office, « Venom 3 » est à nouveau n°1

« Venom: The Last Dance » a de nouveau dominé le box-office avec le nouveau venu « Here », un drame fantastique qui utilise l’IA pour que Tom Hanks et Robin Wright puissent jouer des versions plus jeunes (et plus anciennes) d’eux-mêmes, qui ont fait long feu à leurs débuts.

« Here », produit et financé par Miramax et distribué par Sony, a ouvert ses portes à la cinquième place avec 5 millions de dollars provenant de 2 647 cinémas nord-américains. Le film, qui réunit les co-stars de « Forrest Gump » avec leur réalisateur Robert Zemeckis, suit les habitants d’une seule maison pendant 100 ans – permettant à Hanks et Wright de incarner des adolescents et des octogénaires pendant 105 minutes grâce au vieillissement. technologie. Les critiques et le public ont rejeté le film avec une note de 36 % sur Rotten Tomatoes et une note « B- » sur CinemaScore. Ainsi, le bouche-à-oreille ne contribuera peut-être pas à renforcer l’attention sur « Here » dans son parcours au box-office. Le film a coûté 45 millions de dollars et a besoin d’une longue durée de vie en salles pour justifier ce prix.

« C’est une faible ouverture pour un drame original », déclare David A. Gross, qui dirige la société de conseil en cinéma Franchise Entertainment Research. « Pour fonctionner, ce genre d’histoire doit créer un lien émotionnel et puissant. Dans ce cas, le public n’est pas touché à ce niveau et il n’y a pas assez de recommandations.

Hanks a attiré énormément d’attention sur grand écran au fil des années, mais les temps et les habitudes cinématographiques ont radicalement changé depuis que « Forrest Gump », « Il faut sauver le soldat Ryan » et « You’ve Got Mail » ont dominé le box-office. Plus récemment, Sony a vendu le film de guerre « Greyhound » dirigé par Hanks à Apple TV+ pendant la COVID, tandis que son western « News of the World » a rapporté 12 millions de dollars au total alors que de nombreux cinémas étaient encore fermés en raison de la pandémie. Pourtant, le dernier rôle principal de l’acteur dans le drame sincère de 2022 « Un homme appelé Otto » a défié les attentes d’un film pour adultes dans l’ère post-pandémique avec 113 millions de dollars dans le monde.

« Venom: The Last Dance », le troisième et dernier chapitre de la trilogie anti-héros Marvel de Sony, a ajouté 26,1 millions de dollars provenant de 4 131 salles lors de son deuxième week-end de sortie. Ces ventes de billets sont en baisse de 49 % par rapport à ses débuts à 51 millions de dollars, une somme décente pour des films du type super-héros. Cependant, « Venom 3 » a connu un démarrage beaucoup plus doux que ses prédécesseurs, « Venom » de 2018 et « Venom : Let There Be Carnage » de 2021. À ce jour, il a rapporté 90 millions de dollars au niveau national. Le public international sera donc essentiel pour justifier le prix de 120 millions de dollars du film. Le troisième « Venom » a déjà été bien plus gros au box-office étranger avec 227 millions de dollars pour un total global de 317 millions de dollars.

Après un mois d’octobre riche en astuces et léger en friandises, les rendements globaux au box-office sont en retard de 11,4 % par rapport à 2023 et de 27 % par rapport à 2019, selon Comscore. La plupart des grands studios ont évité de sortir un film à l’approche des élections, les salles de cinéma pourraient donc rester silencieuses jusqu’à l’ouverture de la comédie de Noël d’Amazon « Red One », avec Dwayne « The Rock » Johnson dans le rôle du chef de la sécurité du Père Noël, le 15 novembre, suivie de « Gladiator 2 » de Paramount. et « Wicked » d’Universal le 22 novembre, et « Moana 2 » de Disney le 27 novembre.

Les titres restants ont complété les palmarès du box-office. « The Wild Robot » d’Universal et DreamWorks Animation est revenu à la deuxième place avec 7,5 millions de dollars provenant de 3 231 salles lors de son sixième week-end de sortie, soit une augmentation spectaculaire de 11 % par rapport à sa sortie précédente. Le film familial bien évalué a perduré au box-office avec des baisses hebdomadaires minimes, amassant jusqu’à présent 121,4 millions de dollars au niveau national et 269 millions de dollars dans le monde.

Le thriller de Paramount « Smile 2 » a glissé à la troisième place avec 6,8 millions de dollars provenant de 3 235 lieux, soit une baisse de seulement 29 % par rapport au week-end précédent. La suite classée R de « Smile » de 2022 a généré à ce jour 52,6 millions de dollars en Amérique du Nord et 109 millions de dollars dans le monde. Cela a coûté 28 millions de dollars et deviendra rentable, mais l’original était plus important avec 105 millions de dollars en Amérique du Nord et 217 millions de dollars dans le monde.

Le thriller « Conclave » dirigé par Ralph Fiennes a atterri à la quatrième place avec 5,3 millions de dollars provenant de 1 796 salles. Le film, une série dramatique de Focus Features se déroulant au Vatican, a rapporté 15,2 millions de dollars après deux week-ends sur grand écran. C’est un résultat décent pour un film à caractère adulte qui espère se retrouver dans la course aux Oscars.

Ailleurs, Warner Bros. ne rapporte pas de recettes sur le thriller juridique de Clint Eastwood «Juror No. 2». Le film au budget de 30 millions de dollars, avec Nicholas Hoult et Toni Collette, est diffusé en édition limitée sur environ 35 écrans. Les studios affirment que le «Juré n°2», bien évalué, a une visibilité minimale car il ne sert que de qualification aux Oscars. Cependant, d’autres attestent que le film ne reçoit pas du tout de récompense. Quoi qu’il en soit, la décision de protéger les recettes permet au studio et au cinéaste d’éviter un examen minutieux des revenus du box-office. Eastwood, 94 ans, a été un succès ou un échec au box-office ces dernières années, avec l’attentat à la bombe « Cry Macho » de 2021 avec 16,5 millions de dollars dans le monde et « The Mule » de 2018 avec 174 millions de dollars dans le monde.

En édition limitée, le drame « A Real Pain » de Jesse Eisenberg a été présenté à 240 000 $ dans quatre cinémas de New York et de Los Angeles. Ces ventes de billets se traduisent par 60 000 $ par emplacement, se classant comme la troisième meilleure moyenne d’écran de l’année derrière « Anora » de Sean Baker (92 000 $) et la comédie dramatique de Yorgos Lanthimos « Kinds of Kindness » (75 000 $). Searchlight a acquis « A Real Pain » au Festival du film de Sundance et prévoit d’étendre sa présence à l’échelle nationale le 15 novembre. Eisenberg et Kieran Culkin incarnent des cousins ​​dont la tournée à travers la Pologne en l’honneur de leur grand-mère suscite une sérieuse rivalité familiale.