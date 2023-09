Ici à Lampedusa, la crise à laquelle nous sommes seuls confrontés est une crise humanitaire et non une invasion de migrants

jeCe n’est pas une nouveauté que Lampedusa soit présentée politiquement comme le symbole d’une prétendue invasion de migrants européens. Pourtant, le dernier opérationnel urgence, au cours de laquelle jusqu’à 15 000 personnes sont arrivées sur l’île en quelques jours, aurait pu être prévue et correctement réagie par un pays de la taille de l’Italie. La situation ici est une crise uniquement parce que nous avons une population de seulement 6 000 habitants.

Lampedusa a connu une vague similaire de débarquements de bateaux en 2011 après la révolution tunisienne. Ensuite, un grand nombre de personnes ont traversé la Méditerranée pour fuir les troubles politiques qui ont suivi la chute du régime – et la population de l’île a doublé en quelques semaines, provoquant un tollé politique.

A l’époque, le gouvernement de Silvio Berlusconi, qui avait conclu un accord avec la Libye pour stopper les départs de migrants, avait menacé de rapatrier tous les Tunisiens directement depuis Lampedusa. Pendant deux mois, au milieu de la démagogie politique, migrants et insulaires ont été abandonnés par les autorités italiennes, dont beaucoup dans le conditions les plus inhumaines. La communauté, l’église et les ONG ont remplacé l’État en distribuant des repas et des vêtements.

La crise de 2011 était très similaire à celle d’aujourd’hui, tant en termes de conditions en Afrique du Nord (à l’époque c’était le printemps arabe ; aujourd’hui la Tunisie est en crise économique, tandis que le Maroc a été frappé par un tremblement de terre et la Libye par des inondations catastrophiques) ainsi qu’en termes de la politique italienne, avec des ministres de la Ligue populiste à la tête du ministère de l’Intérieur. Et il semble que nous n’ayons rien appris.

Les mêmes remèdes sont préconisés : des accords avec les dictateurs africains pour arrêter les départs au lieu de politiques migratoires sérieuses à long terme. Les mêmes promesses intransigeantes sont également faites concernant le rapatriement, dont même ceux qui les font doivent savoir qu’il est réaliste de ne pas les réaliser.

Des gens attendent sur la route qui mène au centre d’accueil pour migrants de Lampedusa. Photographie : Roberto Salomone/The Guardian

Lors de la vague la plus récente, environ 11 000 personnes ont atteint l’île en bateau en quatre jours, avec un pic de 5 000 le 12 septembre seulement. À un moment donné, il y avait 60 petits bateaux remplis de monde dans le port, tous alignés comme s’ils attendaient à un péage d’autoroute. Sur le quai, les pêcheurs disaient que Lampedusa était abandonnée : « Tout l’été, les journalistes de la télévision étaient là pour parler de l’augmentation des débarquements, mais nous avons été laissés seuls ; que pouvons-nous faire seuls ?

En effet, depuis août, les arrivées ont doublépar rapport à 2022, et triplé par rapport à 2021 – l’absence de mesures préventives est donc impardonnable pour les insulaires.

Certains des bateaux nouvellement arrivés se sont échoués sur les plages de l’île, s’écrasant contre les rochers et chavirant avec leur cargaison humaine, nécessitant de dangereuses opérations de sauvetage en mer. Deux nourrissons sont morts dans la mer et sur le rivage, les ambulances n’ont pas pu aider tous ceux qui avaient besoin d’aide : des femmes déshydratées qui ne pouvaient pas allaiter leurs bébés ou des jeunes blessés et brûlés couverts de mouches.

Des milliers de personnes se sont entassées dans le « hotspot » des arrivées de migrants, ou centre d’accueil de première ligne désigné, destiné à accueillir seulement 400 personnes, dans des conditions tout sauf humaines. Des milliers d’autres ont dû attendre des heures sous le soleil sur l’asphalte bouillant du Jetée de Favalororefroidi uniquement avec un canon à eau et confiné par la police en tenue anti-émeute.

La Croix-Rouge italienne, qui gère le hotspot, a lancé une alerte, affirmant qu’elle ne disposait pas de capacités suffisantes pour distribuer de l’eau et de la nourriture à tout le monde. En d’autres termes, une urgence humanitaire était gérée comme une question de sécurité nationale, en l’absence honteuse de ressources de protection civile mises à disposition pour répondre aux besoins fondamentaux des populations. Les seules interventions humanitaires sont venues de l’église, qui a distribué des repas avec l’aide de citoyens, de bénévoles et même de touristes.

Un groupe de résidents de Lampedusa a organisé une manifestation devant la mairie, bloquant un bus de la Croix-Rouge rempli de migrants pour manifester leur opposition à la rumeur de création d’un camp d’accueil pour migrants. Étonnamment, la manifestation était dirigée par l’adjoint au maire de l’île, Attilio Lucia, membre de la Ligue de Salvini.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la première ministre italienne, Giorgia Meloni, à Lampedusa, le 17 septembre 2023. Photographie : Cecilia Fabiano/AP

La pression sur l’île s’est finalement relâchée samedi dernier, juste à temps pour l’arrivée de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il s’agissait d’une visite qui s’est révélée aussi détachée des migrants et des habitants locaux que de la compréhension de la réalité de la situation – et de l’apport de réponses adéquates. Le message qui est parvenu aux habitants de Lampedusa est que rien ne va changer ni à Bruxelles ni à Rome, et donc pas à Lampedusa non plus.

L’UE poursuivra hypocritement sa politique de fermeture des frontières, même si un 28 000 décès supplémentaires en Méditerranée ont été dénombrés au cours des 10 années écoulées depuis que 368 personnes sont mortes dans la tragédie de 2013 au large de Lampedusa – ce qui a incité le président de la commission de l’époque, José Manuel Barroso, à déclarer « plus jamais ça ».

Le gouvernement à Rome n’exigera pas que ses amis polonais et hongrois assument leur juste part de responsabilité à l’égard des migrants et des demandeurs d’asile. Elle n’enverra pas de navires de guerre pour effectuer des sauvetages dans les eaux au sud de Lampedusa ou pour transporter des personnes vers d’autres ports italiens plus grands, ce qui atténuerait l’impact sur la fragilité socio-environnementale de l’île. Les habitants de Lampedusa réclament depuis longtemps une telle initiative, à l’instar de Mare Nostrum, l’opération humanitaire lancée par l’ancien premier ministre Enrico Letta après le grand naufrage de Lampedusa en 2013.

Le gouvernement de Meloni insistera plutôt sur l’accord désastreux de « l’argent pour les migrants » avec la Tunisie et sur la destruction du système italien existant d’accueil des migrants, en misant tout sur des mesures qui se sont déjà révélées inefficaces dans le passé : construire davantage de centres de rapatriement pour les demandeurs d’asile déboutés et s’étendant jusqu’à 18 mois les durées de détention des personnes considérées comme des migrants « illégaux ». L’administration municipale de l’île recevra cependant 45 millions d’euros du gouvernement dans le cadre d’un plan d’action.

Que deviendra la Méditerranée, l’humanité souffrante qui traverse cette mer et mon île qui, depuis si longtemps, fait preuve de courage et d’humanité ? Lampedusa, un microcosme traversé de mille contradictions, a déjà changé, subjugué par la peur et la tromperie, malgré le fait que le tourisme s’est développé parallèlement aux arrivées de bateaux.

Et quel avenir construisons-nous pour l’Italie ? Comment allons-nous combler le déficit démographique et le besoin d’une main-d’œuvre immigrée que les entreprises estiment devoir combler ? environ 833 000 d’ici 2025 ? Il semble clair que la campagne pour les prochaines élections européennes a débuté la semaine dernière à Lampedusa, un lancement de campagne marqué par une campagne alarmiste irrationnelle et mise en scène. En l’absence de contre-solutions peu pratiques, inutiles et injustes, le débat public doit être enrichi par une communication sérieuse. Le message doit être que les migrants ne seront pas les seules victimes de ce climat de plus en plus hystérique.