HOBART, Australie (AP) – Le brise-glace géant orange Aurora Australis a quitté l’Australie pour la dernière fois samedi après plus de 150 voyages en Antarctique. Prochain arrêt: un chantier naval à Dubaï, où il sera rénové et loué ou vendu.

La Division antarctique australienne a annoncé plus tôt cette année qu’après 30 ans de navigation vers le continent gelé pour la recherche et pour soutenir les bases australiennes en Antarctique, l’Aurora Australis serait remplacé par un navire plus grand.

L’Aurora Australis de 95 mètres (312 pieds) a été construit à Newcastle au nord de Sydney et lancé en septembre 1989. Il a entrepris son voyage inaugural à Heard Island, un territoire australien externe en Antarctique, en 1990.

Il a depuis transporté des chercheurs, des approvisionnements essentiels en nourriture et en carburant et a été impliqué dans plusieurs sauvetages.

Sean Lawrence, marin depuis 14 ans à bord du navire, prévoyait de porter un toast au brise-glace avec une bière de sa maison au sud de Hobart alors qu’il le regardait quitter la rivière Derwent.

«Vous formez un lien lorsque vous êtes isolé et que vous travaillez dans des conditions extrêmes», dit-il. «Faire soudainement que cela quitte votre vie, cela laisse un trou.»

Lawrence était à bord de l’Aurora Australis lorsqu’il s’est échoué près de la station Mawson en Antarctique lors d’un blizzard en 2016. Il a été bloqué pendant plusieurs jours après qu’une ligne d’amarrage se soit détachée.

«(C’était) des conditions extrêmes, mais nous avons vu la façon dont les gens se sont mis à la tâche et ont fait le travail», a déclaré Lawrence.

En décembre 2013, il a transporté 52 personnes du MV Akademik Shokalskiy en lieu sûr après que le navire russe s’est échoué dans la glace épaisse.

À 6 heures du matin samedi, des dizaines de personnes se sont rassemblées sur le quai pour dire un dernier adieu au navire, beaucoup disant que le navire était devenu un élément central de la ville et de l’État insulaire.

L’Aurora Australis sera remplacé par le RSV Nuyina de 398 millions de dollars, nommé d’après un mot autochtone de Tasmanie pour les lumières du sud.

Le nouveau navire, actuellement en cours d’essais en mer en Europe après quelques retards de construction, devrait être à Hobart d’ici le milieu de l’année prochaine.

Il transportera jusqu’à 117 membres d’équipage et voyageurs, 1 200 tonnes métriques de fret et près de 2 millions de litres (500 000 gallons) de carburant, bien plus que l’Aurora Australis, qui a terminé son dernier voyage d’approvisionnement en Antarctique en mars.