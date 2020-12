Avec la hausse des températures et le réchauffement des eaux océaniques, les glaciers fondent à un rythme plus rapide. Un de ces icebergs géants qui s’est séparé de l’Antarctique en juillet 2017 est A68a. La taille de l’A68a est de près de 5 800 km carrés et il s’est séparé de la banquise Larsen C de l’Antarctique en juillet 2017. Depuis qu’il s’est séparé de l’Antarctique il y a trois ans, l’iceberg dérive vers l’océan Atlantique.

Alors qu’il voyageait de l’Antarctique à des températures océaniques plus chaudes, l’A68a a commencé à vêler. La semaine dernière, des scientifiques du US National Ice Center (USNIC) ont découvert deux nouvelles pièces vêlées de cet iceberg géant, A68e et A68f. Selon eux communiqué de presse, les icebergs séparés ont été repérés le 22 décembre à l’aide d’images du satellite Sentinel-1A.

Le National Ice Center des États-Unis est chargé de nommer les icebergs. L’organisation nomme l’iceberg en fonction du quadrant antarctique dans lequel il se trouve. Il y a maintenant quatre morceaux d’iceberg distincts, y compris A68d, de l’A68a original, qui finiront par s’éloigner l’un de l’autre. La plus grande section de l’iceberg est A68a qui couvre une superficie d’environ 2 600 km2.

Plus tôt cette année, les icebergs se dirigeaient vers la Géorgie du Sud, une île qui fait partie du territoire britannique d’outre-mer (BOT). Les scientifiques craignent que si l’iceberg cesse de bouger et se repose près de l’île, il pourrait perturber la faune locale qui dépend de l’océan.

Selon les écologistes du Enquête antarctique britannique (BAS), si l’iceberg se pose près de l’île, cela pourrait signifier que des animaux comme les pingouins et les phoques devront voyager plus loin à la recherche de nourriture. Cela pourrait également entraîner leur mort s’ils ne reviennent pas dans le temps pendant que leurs descendants meurent de faim.

BAS lancera une mission de recherche pour étudier l’impact de l’A68a sur l’écosystème en janvier 2021.

Cependant, tout n’est pas sombre car le professeur Geraint Tarling, écologiste au British Antarctic Survey, a également mentionné certains des effets positifs d’une telle dérive des icebergs. Le professeur Tarling a déclaré que l’iceberg est également bénéfique à certains égards s’il reste en pleine mer car il transporte de grandes quantités de poussière. Ceci, à son tour, est utile pour fertiliser le plancton océanique dans l’eau. Ces planctons absorbent le carbone de l’atmosphère, compensant en partie les émissions humaines de CO2.

Tandis que le spécialiste de la télédétection et de la cartographie du BAS, le Dr Peter Fretwell, prédit que l’iceberg pourrait se déplacer vers le nord. Dans sa déclaration, Fretwell a déclaré que les courants océaniques le prendraient très probablement dans une étrange boucle autour de l’extrémité sud de la Géorgie du Sud, avant de le faire tourner le long du bord du plateau et de reculer vers le nord-ouest. Cependant, il a mentionné que prédire la trajectoire de l’iceberg n’est pas si facile.