Ice Universe : Xiaomi dévoilera le Mix Fold 2 le 11 août

Le Xiaomi Mix Fold 2 arrive plus tôt que prévu – il sera dévoilé le 11 août (un jour après les pliables de Samsung), selon le leakster Univers de glace. Normalement, Xiaomi taquine les nouveaux lancements des semaines à l’avance, c’est donc un peu une surprise.

La date n’est probablement pas une coïncidence – Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, prononcera sa troisième conférence annuelle le 11. «Je veux parler de quelque chose de différent: tout le monde rencontre des revers et des échecs dans le processus de croissance, comment je suis sorti du creux de la vie et quelles connaissances de la vie j’ai acquises», a écrit le PDG.

Quoi qu’il en soit, plusieurs leaksters dont Glace et Station de chat numérique repéré un capture d’écran par Lao Wei, le chef de produit mobile de Xiaomi, qui proviendrait prétendument du Mix Fold 2.









Une capture d’écran 21: 9, prétendument du Xiaomi Mix Fold 2 • La conférence de Lei Jun est prévue pour le 11

Il a une résolution de 1 080 x 2 520 pixels, ce qui confirme le rapport d’aspect supposé de 21: 9 pour l’écran de couverture du téléphone. À titre de comparaison, l’affichage de la couverture du Mi Mix Fold d’origine avait un rapport dégingandé de 27:9.

De plus, cet écran avait un taux de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que le nouveau ira jusqu’à 120 Hz (selon les rumeurs). Cela devrait signifier que l’écran interne aura un format d’image de 10,3:9 (au lieu de 4:3 comme sur son prédécesseur).

Le Xiaomi Mix Fold 2 sera alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1 avec 12 Go de RAM et 512 Go ou 1 To de stockage. Il prendra en charge une charge rapide de 56 W (identique à l’original). Ce n’est peut-être pas le seul nouveau téléphone jeudi car il y a également eu des fuites du Xiaomi K50S Pro, le premier téléphone de Xiaomi avec un appareil photo 200MP.

La source