Ice Universe : les Samsung Galaxy S24 et S24+ auront des écrans LTPO

Le S21 Ultra a été le premier de la série Galaxy S à utiliser un écran LTPO, cette technologie offre un contrôle précis du taux de rafraîchissement et aide à économiser la batterie. Les S21 et S21+ sont restés avec des écrans de la vieille école qui ne prenaient en charge que quelques options de taux de rafraîchissement. C’est le cas du S22/S22+ et même du S23/23+ de cette année.

Les choses sont enfin sur le point de changer – Univers de glace vient de signaler que le Samsung Galaxy S24 et le S24+ passeront au LTPO. Cela devrait avoir un impact sur la consommation d’énergie en veille si vous utilisez Always On Display.

De plus, The Cat dit que les nouveaux écrans comporteront une lunette plus étroite (vous savez Glace et son obsession pour les lunettes minces).

Pour l’instant, il n’y a pas de détails sur des choses comme la résolution des écrans. Seront-ils à nouveau en FHD+ ou reviendront-ils en QHD+ comme ils l’étaient dans la série S20 ? C’est à déterminer, pour l’instant tout ce que nous avons entendu, c’est que Samsung ne changera pas les caméras selfie, ce qui signifie que les téléphones réutiliseront les capteurs Dual Pixel 12MP de cette année.

Nous avons entendu diverses autres rumeurs sur la série S24 et, au son de celle-ci, le S24 Ultra bénéficiera des meilleures mises à niveau – nouvelle batterie à chargement plus rapide, nouveau téléobjectif, etc. Mais des écrans de meilleure qualité aideront toujours le S24 et S24 + se sent comme les produits phares qu’ils sont.

