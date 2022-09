Fuite de la semaine dernière Univers de glace a publié les dimensions exactes de la série Galaxy S23. Ils étaient pour la plupart les mêmes que les modèles S22 respectifs, sauf qu’ils ont augmenté d’une fraction de millimètre en hauteur et en largeur. À présent Glace a compris d’où venait ce 0,3 mm supplémentaire sur le Galaxy S23 et le chat n’est pas content.

La réponse est des lunettes supplémentaires, prétendument, 0,15 mm sur les quatre côtés autour de l’écran (qui resteront à 6,1″). Cela représente exactement la hauteur et la largeur supplémentaires de 0,3 mm pour le modèle de l’année prochaine par rapport au modèle actuel.

Le Galaxy S23 + est 0,4 mm plus haut et plus large que son prédécesseur, ce qui signifie probablement 0,2 mm supplémentaire pour les lunettes (encore une fois, l’écran aura la même taille qu’aujourd’hui, 6,6 “).

Le Galaxy S23 Ultra est également une teinte plus grande que son prédécesseur (+0,1 mm de hauteur, +0,2 mm de largeur), il pourrait donc subir le même sort.

Les 0,15 mm supplémentaires sur les quatre lunettes du S23 sont-ils vraiment un gros problème ? Univers de glace pense que oui, le leakster est “obsédé” par des lunettes plus petites. Ils font valoir un bon point, cependant, les nouveaux modèles devraient être meilleurs que les anciens et jusqu’à présent, nous n’avons entendu parler d’aucune mise à jour d’affichage (le S23 et le S23+ resteraient avec la résolution FHD+, l’Ultra avec QHD+).

