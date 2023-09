Ice Universe : le Galaxy Ring sera la star de l’événement Galaxy S24 Unpacked en janvier

À ce stade, il est presque certain que le Galaxy Ring, l’entrée de Samsung dans une nouvelle catégorie de dispositifs portables axés sur la santé, n’arrivera pas cette année. Maintenant Univers de glace offre une fenêtre de lancement – ​​le Ring sera annoncé lors de l’événement de dévoilement du Galaxy S24 en janvier.

Plus important encore, il semble que Samsung attend beaucoup de cette nouvelle gamme de produits, car le pronostiqueur affirme que le Galaxy Ring sera le produit phare de l’événement, surpassant peut-être la série Galaxy S24 elle-même.

Alors que les événements Unpacked pour les séries S22 et S23 ont eu lieu en février, des lancements ont également eu lieu en janvier. Et nous constatons déjà des fuites détaillées sur la série Galaxy S24, donc un lancement légèrement plus tôt semble tout à fait possible. Quant à la bague, reste à savoir si elle sera prête à temps.

Samsung serait prêt à démarrer la production de masse, mais les choses avancent lentement en raison des autorisations réglementaires supplémentaires nécessaires pour un produit de suivi de la santé. Le Ring devrait synthétiser les fonctionnalités axées sur la santé des Galaxy Watches tout en supprimant la plupart (toutes ?) des fonctionnalités de la montre intelligente (il n’est pas clair si elle aura même un écran).

Le format plus petit et moins envahissant du Galaxy Ring pourrait attirer un public plus large : les personnes qui préfèrent les montres classiques ou qui ne veulent pas porter de montre du tout, mais qui souhaitent tout de même suivre leur sommeil, leur fréquence cardiaque et leurs exercices. Et si Glace C’est vrai, ce sera plus qu’un bracelet intelligent en forme d’anneau, ce sera la prochaine grande nouveauté de Samsung en matière de wearables (en parlant de bracelets intelligents, Samsung semble avoir abandonné le segment).

Source (en chinois) | Via