Ice Universe: la série Galaxy S23 aura essentiellement les mêmes dimensions, des statistiques d’écran inchangées

Il y a quelques semaines Univers de glace signalé que la conception du Samsung Galaxy S23 Ultra restera fondamentalement la même et que les dimensions différeront de quelques fractions de millimètre. Maintenant, le leakster a publié des données plus détaillées, y compris la taille, la résolution et les dimensions de l’écran pour toute la famille S23.

Pour faire court, la diagonale d’affichage et la résolution des trois modèles restent les mêmes, tandis que la hauteur et la largeur augmenteront de quelques dixièmes de millimètre. Il n’y a pas de mot sur le poids, mais il devrait être essentiellement le même que sur la série S de cette année.

S22 S23 S22+ S23+ S22 Ultra S23 Ultra

Taille de l’écran 6.1″ 6.1″ 6.6″ 6.6″ 6,8″ 6,8″

Résolution (h) 1 080 pixels 1 080 pixels 1 080 pixels 1 080 pixels 1 440px 1 440px

Résolution (v) 2340px 2340px 2340px 2340px 3 088 pixels 3 088 pixels

Hauteur 146,0 mm 146,3 mm 157,4 mm 157,8 mm 163,3 mm 163,4 mm

Largeur 70,6 mm 70,9 mm 75,8 mm 76,2 mm 77,9 mm 78,1 mm

Profondeur 7,6 mm 7,6 mm 7,64 mm 7,6 mm 8,9 mm 8,9 mm





Si vous espériez que les écrans Galaxy S23 et S23+ reviendraient enfin à la résolution QHD+ (comme ils l’étaient dans la génération S20), La glace rapport le rend peu probable. Vont-ils au moins passer aux panneaux LTPO ? Cela, nous ne le savons pas encore.

Mis à part la conception, le Galaxy S23 Ultra aurait un nouvel appareil photo 200MP, un nouveau lecteur FP plus grand, la même capacité de batterie de 5000 mAh (mais avec un chargeur 45W réajusté pour le remplir plus rapidement), le périscope 10x sera le même. C’est ce que prétendent les rumeurs et elles disent la même chose à propos des télécaméras S23 et 23+.

Les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra actuels

Un changement majeur pour la génération S23 est qu’elle utilisera exclusivement des chipsets Snapdragon, les analystes le disent depuis un moment et Qualcomm lui-même a fortement fait allusion au changement.

La source (en chinois) | Passant par