Vingt-deux ans et ça marche fort.

E! News a un aperçu exclusif du nouvel épisode de ce soir des USA Tout droit Steve Austin avec un invité spécial Ice-T. Dans l’aperçu, la star du hip-hop réfléchit à plus de deux décennies à jouer le sergent Fin du NYPD dans le drame à succès de NBC Loi et ordre: SVU et combien ironique le rôle réussi est donné son passé criminel.

« Jouer à la police! Comment le f – k?! » Ice-T a ri dans la vidéo en discutant avec Steve Austin. « Je suis allé dans la série pour faire quatre épisodes, mec. Voilà, nous commençons la 22e saison. Je ne peux pas vraiment l’expliquer mec. »

« C’est toujours amusant? » Demanda Steve.

« Ouais, c’est amusant à cause de l’environnement de travail », a répondu l’acteur. « Voici une histoire amusante pour vous. Alors, quand j’ai commencé la série avec laquelle j’étais Richard Belzer. Et j’étais là pendant environ trois mois et ils se sont dit: ‘Eh bien, Ice, vous n’êtes pas lié au groupe.’ Ce qui veut dire que je suppose qu’ils ne pensaient pas que j’allais aller déjeuner avec eux et tout ça. Je disais juste mes lignes. «