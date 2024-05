Ice-T se penche sur le célibat « bizarre » de Lenny Kravitz

Lenny Kravitz est célibataire depuis près d’une décennie et Ice-T le fait pas approuver.

Le rappeur devenu acteur a récemment commenté la révélation de Kravitz selon laquelle il n’avait pas eu de relation sérieuse depuis neuf ans et qu’il choisissait de rester célibataire jusqu’à ce qu’il en trouve une.

« 9 ans sans sexe ? C’est des conneries. C’est bizarre », a écrit Ice-T dans un tweet supprimé depuis, par TMZ. Le Loi et ordre : SVU La star, cependant, a continué à doubler son opinion sur X, en écrivant« Si vous êtes un homme et que vous pouvez volontairement passer 9 ans sans relations sexuelles… vous suivez la mauvaise page. »

Lorsqu’un utilisateur de X lui a demandé pourquoi il jugeait Kravitz, Ice-T a simplement répondu« S— c’est bizarre pour moi… J’aime baiser. Beaucoup. »

On pourrait convenir qu’il a un argument valable. Mais avez-vous vu Lenny Kravitz récemment ? A 60 ans, il le garde très serréalors peut-être que fermer boutique fait des merveilles ?

Un intervieweur avec Le gardien a demandé au chanteur de « Fly » s’il était « sérieux » de vouloir rester célibataire jusqu’à ce qu’il « trouve la bonne femme » après que Kravitz ait admis qu’il n’avait eu aucune relation amoureuse avec qui que ce soit depuis neuf ans.

« Oui. C’est une chose spirituelle », a-t-il répondu, ajoutant qu’il aimerait avoir une relation maintenant, mais il n’est pas sûr d’en avoir une. « Je suis devenu très figé dans mes habitudes, dans ma façon de vivre. .»

Et cela inclut s’entraîner avec des pantalons en cuir, exhiber Jennifer Coolidge et refuser de se plier aux lois du temps et de la physique. C’est un emploi du temps à temps plein et qui a le temps pour une relation ?

Là encore, lui et Lisa Bonet, désormais sans Jason Momoa, pourraient suivre la route de Bennifer et reprendre là où ils s’étaient arrêtés il y a 30 ans, maintenant qu’ils ont tous deux grandi – sans pour autant vieillir en même temps.