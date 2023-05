Ice-T révèle que lui et Coco Austin dorment toujours au lit avec leur fille Chanel – Hollywood Life

Voir la galerie







Glace-T est un fier père pour lui et Coco Austinla fille de 7 ans, Chanel, et dans une nouvelle interview, ils ont révélé qu’ils dormaient tous ensemble. «Je suis dans un modèle de croisière. J’étais là quand Coco était enceinte, je suis allé à l’hôpital et Chanel dort toujours dans le lit avec nous », a-t-il expliqué dans l’épisode du 9 mai de l’émission Ce moment avec Daymond John podcast. Il a admis qu’il était « beaucoup plus connecté » à Chanel que ses enfants plus âgés. Il partage une fille de 47 ans, Leteshaavec sa copine de lycée Adrienet un fils de 31 ans nommé Tracy avec son ex, Darlène Ortiz.

Ice-T, 65 ans, a admis qu’il était «distrait» par sa carrière d’être super pratique avec ses deux premiers enfants, et estime qu’avoir un enfant dans sa «seconde moitié de vie» a changé sa vie. « Cela m’a donné envie de vivre éternellement. Cela m’a fait créer de nouveaux objectifs. C’est le plus beau cadeau que je puisse recevoir », a-t-il noté. Le rappeur a accueilli Chanel dans le monde en 2015, alors qu’il avait 57 ans.

Ice-T a été très ouvert sur la façon dont lui et Coco, 37 ans, sont parents de leur fille – malgré le contrecoup qui l’accompagne. En mai 2o22, ils ont été humiliés par des trolls en ligne après avoir partagé une image de Chanel, alors âgée de 6 ans, dans une poussette alors qu’ils étaient en vacances aux Bahamas. Les deux parents adorés de Chanel ont immédiatement applaudi. « Oh Seigneur!! Vraiment des gens ? Le monde aime critiquer [literally] tout ce que je fais! » coco tweeté à l’époque. « Les MF n’ont rien d’autre à dire. F em tous. Smh. Lol », a claqué Ice-T dans le sien tweeter. Quelques mois plus tard, ils ont de nouveau provoqué des remous après que Coco a publié une vidéo TikTok montrant Chanel prenant un bain dans l’évier.

Un an plus tôt, le rappeur « Colors » et Coco avaient fait les gros titres après que ce dernier ait révélé qu’une Chanel alors âgée de 5 ans allaitait toujours. « Chanel aime toujours mes seins. C’est un grand moment de liaison pour une mère et son enfant », a déclaré Coco en discutant avec Nous hebdomadaire en 2021. Elle a dit que son lait maternel n’était pas la principale source de nourriture de Chanel, mais l’a décrit comme « une petite collation ». Elle a ajouté: « Pourquoi lui enlever ça? … Si elle n’en veut pas, d’accord, c’est là qu’on s’arrête. Mais je ne vais pas simplement dire non.

La famille de trois personnes a fait une apparition publique ensemble plus tôt cette année lors de la cérémonie du Walk of Fame d’Ice-T. Lors de l’événement de février, les Le jour du jugement l’acteur a mentionné toute sa famille. « Laissez-moi crier ma famille », a-t-il dit, par PERSONNES. « Mon fils, ma fille, Coco ma femme. [Chanel], qui est évidemment en mesure de se tenir un jour derrière l’un de ces podiums. Elle n’a pas peur de la scène.

