Ice-T réagit au voyage de célibat de 9 ans de Lenny Kravitz : « C’est bizarre pour moi »

Quelques heures seulement après que Kravitz ait déclaré dans une interview publiée jeudi dans The Guardian qu’il s’était abstenu de toute relation sexuelle en dehors du mariage et qu’il n’avait pas eu de relation depuis neuf ans, Ice-T n’a pas pu s’empêcher d’intervenir. L’ancien rappeur était visiblement confus. .

« Hé….. Si vous êtes un gars et que vous pouvez volontairement passer 9 ans sans relations sexuelles… Vous suivez la mauvaise page », le pionnier du gangsta rap et acteur de « Law & Order: Special Victims Unit » écrit le X anciennement Twitter, à une réaction virulente.

Le Chanteur de « Fly Away » a expliqué dans l’interview que l’infidélité était une « malédiction » héritée de son père, Sy Kravitz, qui non seulement a trompé sa mère, mais a également dit au jeune Lenny qu’il finirait par faire la même chose.

« Il a eu raison » Kravitz a déclaré au journal . « Après le mariage, je suis devenu davantage comme lui. Je devenais joueur. Je n’ai pas aimé ça. Je ne voulais pas être ce type. J’ai donc dû m’y attaquer et cela a pris des années… [and] prendre la responsabilité. Discipline. Ne pas laisser mes propres désirs prendre le dessus.

Le chanteur a évoqué pour la première fois son abstinence en 2008 et dit à Maxime qu’il « regardait la situation dans son ensemble » et attendait quelqu’un avec « l’esprit et le bon esprit ». Il revendiqué plus tard l’histoire a cependant été « exagérée », malgré un retour ultérieur au célibat.