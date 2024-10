Ice-T : « Quiconque pense que la controverse est un moyen de gagner de l’argent, ce n’est pas le cas. Il vous faut des avocats ! | Glace-T

Y a-t-il déjà eu un moment pendant la fureur autour de Cop Killer où vous avez ressenti la chaleur et/ou vous êtes interrogé sur la possibilité de le sortir ? Sophistiques

Je ne me suis jamais vraiment remis en question, mais la chaleur est venue quand ils ont commencé à envoyer des menaces à la bombe à Warner Bros. J’ai lancé la pierre, c’est ma chaleur. Mais quand d’autres personnes pourraient être blessées, c’est angoissant. Mais j’ai une nouvelle pour les gens : quiconque pense que la controverse est un moyen de gagner de l’argent, ce n’est pas le cas. Vous obtenez beaucoup de buzz, mais maintenant vous avez besoin d’avocats. Alors ne dites pas simplement quelque chose de stupide et faites marche arrière – si vous voulez dire quelque chose, restez là.

Lorsque vous avez fondé Body Count, un homme noir jouant du heavy metal était plutôt rare. Avez-vous apprécié le croisement croissant entre le hip-hop et la musique plus heavy ces dernières annéeset la diversité croissante de genres tels que le hardcore et le métal? MonsieurPleebus

Je m’en fichais vraiment, j’essayais juste de me faire. Bien sûr, oui, ça fait du bien de voir le genre fusionner et changer, mais ce n’était pas mon agenda. Mon agenda était simple : jouer dans un groupe avec [guitarist] Ernie C. En tournée en Europe avec Public Enemy, j’avais remarqué que les enfants se moquaient du rap rapide et c’est ce qui a déclenché l’idée de faire Body Count, de créer un groupe de rock rapide. Ce n’était pas du genre : « Faisons entrer les Noirs. » C’était juste… je vais faire cette merde.

Qu’avez-vous ressenti de vous mettre dans la peau d’un psychopathe pour le premier single de votre nouvel album ? VerulamiumParkRanger

Cette chanson ressemblait, j’imagine, au cerveau d’un psychopathe : très erratique, très fou. L’une des choses que j’ai toujours aimé faire, c’est incarner des personnes dans mes chansons – comme rapper du point de vue d’un tueur de flic. Alors je me suis assis et j’ai essayé de penser comme un psychopathe. Ce n’était pas vraiment difficile.

Comment était-ce de travailler avec Motörhead pour Born to Raise Hell ? Êtes-vous resté en contact avec Lemmy ? ToutCeCourirAutour

Le fait que Lemmy sache qui j’étais était génial. Lemmy était cool, mais je n’ai vraiment pas eu l’occasion de m’éclater avec lui. Mais le fait qu’il m’ait sollicité pour le morceau, c’est tout ce que j’avais besoin de savoir. C’était une légende.

Généralement nos collaborations viennent du fait de connaître des gens et d’être amis. Comme Amy Lee d’Evanescence, née parce que Vince [Price, bass] travaillait avec eux sur la route. Avoir Dave Gilmour sur le nouvel album était cependant loin d’être possible. Cela a commencé avec mon envie de faire Comfortably Numb, parce que je crois qu’en ce moment, nous sont tous confortablement engourdis – vous pouvez regarder quelqu’un se faire incendier à la télévision, puis commencer à regarder le match de football. Nous avons fait la chanson et l’éditeur de Pink Floyd a juste dit « non, pas question ». Mon manager a contacté David Gilmour, et l’instant d’après, nous recevons un appel disant : « Je veux jouer sur l’album. » Je suis sûr qu’il y a des puristes qui pourraient détester la chanson, mais merde.

Est Décompte des morts dans la maison? ​​IvanBunin77

Ouais, définitivement. Depuis, nous sommes de retour à la maison [2014’s] Homicide involontaire. Une fois que nous nous sommes connectés avec [producer] Will Putney, nous avons trouvé notre second souffle. Nous avons eu un moment difficile parce que nous avons perdu certains membres du groupe et cela va nuire à n’importe quel groupe, mais nous avons retrouvé notre rythme.

« J’ai lancé la pierre » : Ice-T et Body Count de l’époque de Cop Killer au Ritz de New York, en 1992. Photographie : Al Pereira/Getty Images

Lors de votre première tournée Lollapalooza, vous avez régulièrement interprété Don’t Call Me N***** de Sly & the Family Stone, Whitey avec Jane’s Addiction. Le temps est-il révolu où les artistes noirs et blancs pouvaient se produire en duo sur une telle scène culturelle ? chanson pondérée ? McScootikins

Je ne plaisante pas vraiment avec les gens qui craignent d’être annulés. Quelqu’un a dit un jour : « Ice-T est la seule personne à faire des choses qui mettent totalement sa carrière en péril, juste pour rester éveillé. » Mais si nous ne voulons pas aller plus loin, alors pourquoi faire cette chanson ? Il devrait faites tort à certaines personnes.

As-tu Charlton Heston réciter pompeusement les paroles de Body Count – comme il l’a fait lors de cette assemblée des actionnaires de Warner Bros – comme sonnerie ? Haigin88

Putain lui. Tu sais ce qu’on a fait ? Nous avons fait un disque d’or pour lui. Nous l’avons remercié d’avoir dit de la merde parce que cela nous a attiré beaucoup d’attention.

« Il est temps de changer votre activité principale » : Ice-T et Jamie Gray Hyder dans Law & Order : Special Victims Unit. Photographie : Banque de photos NBC/NBCU/Getty Images

Comment êtes-vous passé du statut de rappeur et musicien de rock à Loi et ordre : Unité spéciale pour les victimes ? EnriqueCortesRello

Mon premier travail d’acteur, je devais jouer un flic pour New Jack City et je sortais un album intitulé OG Original Gangster – je pensais que c’était un suicide de carrière, mais les gens l’ont accepté et aucun de mes pairs n’avait rien de mal à dire. Ils m’ont appelé pour faire quatre épisodes, et ça a continué à donner, 25 ans plus tard. Le hip-hop effectuait ce changement de paradigme, s’éloignant d’actes comme moi, Public Enemy et Ice Cube vers cet autre monde étrange où je n’aurais pas survécu. Alors peut-être que c’était comme si un canot de sauvetage s’arrêtait à côté de moi. Genre, OK : il est temps pour vous de changer votre activité principale. Cela a été une bonne aventure, et cela me permet de rester contenu – quand vous êtes musicien et seulement musicien, vous avez beaucoup de temps libre, et ce temps libre peut vous causer des ennuis.

Combien te manque-t-il [Law & Order co-star] Richard Belzer? CoveRoad

Rich me manque vraiment. Il est décédé la même semaine où j’ai eu mon étoile [on the Hollywood walk of fame]donc c’était un moment doux-amer. Belzer était mon OG. C’est lui qui m’a montré les ficelles du métier. Il m’a appris que ce n’est pas celui qui a le plus de scènes, mais qui a les scènes les plus mémorables – quand vous y êtes, assurez-vous que ces scènes sont mémorable.

Je pensais que tu étais excellent en [2001 crime drama film] ‘R Noël. Comment c’était de travailler avec Abel Ferrare? Drea de Matteo semblait suggérer qu’il s’agissait d’un tournage chaotique mais satisfaisant sur le plan créatif ? penny_lane00

Abel Ferrara, c’est un homme sauvage, il était partout. Schoolly D a travaillé avec lui sur King of New York, et il m’a dit : « Abel est un gars formidable, il m’a beaucoup appris sur le cinéma. Même s’il m’a également fait découvrir l’héroïne. Puis il dit – et c’est ma citation préférée : « Une chose à propos d’Abel, c’est qu’il ne vous mentira jamais. À moins qu’il ne te mente.

Alors, de toute façon, une fois le film terminé, je dis : « Abel, je veux aller à la projection. » Je me présente à son appartement du Lower East Side, pensant que nous allons voir le film. Il a une petite télévision avec un magnétoscope en bas, posée sur la table de sa cuisine. Son garçon est allongé sur le canapé avec sa chaussette qui pend à son pied, et Abel est à l’arrière avec une nana. Il me dit : « Le film est là, regarde-le. » Je dis : « Sur cet écran ? Et il dit : « Oui, c’est comme ça que la plupart des gens vont le voir de toute façon. » Alors je me suis assis dans sa cuisine pendant qu’il faisait on ne sait quoi dans la chambre, son garçon dormait sur le canapé, et j’ai regardé tout le film là-bas, dans un appartement fou du Lower East Side. Mon expérience avec Abel est donc aussi folle que celle de n’importe qui d’autre. Mais le film était génial et je travaillerais à nouveau avec Abel. C’est un rite de passage si vous êtes un acteur new-yorkais.

Quelles ont été vos premières pensées en lisant le scénario de Johnny Mnemonic ? Arashikage

William Gibson a écrit cela et je savais que c’était un incroyable écrivain de science-fiction. Keanu Reeves venait tout juste de terminer Speed, donc il était chaud comme l’enfer. Henry Rollins et Dolph Lundgren étaient dans le film. De plus, l’offre était bonne, donc je ne me souciais pas vraiment du scénario. C’était une balade amusante et je suis fier de ce film.

Je suis devenu de bons amis avec Henry Rollins lorsque nous étions ensemble sur Lollapalooza. J’ai beaucoup appris sur le métier de chanteur en le voyant monter sur scène pieds nus avec « Search & Destroy » sur le dos. J’étais comme, cet enfoiré mauvais – Je dois être méchant comme lui. C’était le sentiment d’être simplement fidèle à soi-même : être et faire ce que l’on veut, parce que si vous êtes vraiment un leader, vous dictez ce qu’est la culture, vous ne la laissez pas vous dicter.

Quelle est votre position sur la technologie de l’IA ? Faut-il avoir des limites ? RDMiller

Je ne pense pas que nous puissions faire quoi que ce soit pour empêcher la technologie de nous dévorer. Avez-vous déjà vu un film sur le futur où l’on était heureux ?