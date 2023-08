Ice-T écarte les critiques sur sa parentalité de sa fille de 7 ans avec Coco Austin : Je suis une « rock star »

Ice-T admet que lui et sa femme, Coco Austin, adoptent une approche non conventionnelle pour élever leur fille de 7 ans, Chanel.

« Nous faisons notre rôle parental », a-t-il déclaré au magazine People dans une nouvelle interview. « Je pense que le truc c’est que c’est Ice-T et Coco. Notre rôle parental est très différent du couple normal et carré de l’Oklahoma. Je suis une putain de rock star, c’est différent.

« Nous sommes comme les Osbourne. Nous avons une dynamique différente dans notre maison. Mais ce n’est pas nocif. C’est le principal. C’est nous. »

Le rappeur et star de « Law & Order: SVU », qui a également deux enfants adultes issus de relations antérieures, ne laisse pas non plus les critiques sur sa parentalité et celle d’Austin l’atteindre.

« Tu dois te souvenir de ceci : pour tout ce que quelqu’un dit sur moi et Coco, il y a un million de milliards de personnes qui sont comme f— ça. Alors tu vas écouter le négatif ? » il a dit à la sortie. « Je dis toujours que tu es isolé par l’amour. Il y a tellement de gens qui t’aiment. Tu ne peux pas faire attention aux idiots, tu sais ? Donc rien de tout cela ne nous affecte, et tu peux le dire. »

Le couple a fait face à plusieurs reprises à des réactions négatives pour des images et des vidéos de la façon dont ils interagissent avec leur fille en ligne, Austin en particulier.

Plus tôt cette année, l’ancien mannequin de Playboy a reçu un déluge de commentaires négatifs sur une vidéo TikTok la montrant en train de danser avec Chanel que certains jugeaient inappropriée.

Peu de temps après la publication de la vidéo, Austin a fait allusion aux commentaires tout en faisant la promotion de sa page OnlyFans.

« Sur mes pages IG, Facebook et Twitter, je poste toutes sortes de choses que j’aime tout en restant amusantes et amusantes. Sur ma page OF, je la rends sexy. Assurez-vous de me suivre ! » elle a écrit.

Malgré la controverse, Ice-T a déclaré que cela ne le dérangeait pas que sa fille soit sur réseaux sociaux.

« C’est amusant et elle aime le faire. Si elle ne le faisait pas, nous ne le ferions certainement pas », a déclaré la femme de 65 ans à People. « Quand Chanel est née, nous avons eu ses réseaux sociaux parce que nous savions que nous allions être les parents qui allaient montrer une centaine de photos de leur enfant parce que nous étions fiers.

« Je ne voulais pas tout mettre sur ma page, car alors je serais ce père qui montre toujours des photos de ses enfants. Il a ajouté qu’ils ne sont « pas concernés » par le fait que Chanel soit aux yeux du public.

Ice-T a poursuivi en disant que « si les gens veulent voir notre enfant grandir, ils le peuvent. Nous n’avons pas peur que quoi que ce soit se passe. Les gens diront: » Ne montrez pas son visage. Nous ne sommes pas concernés par cela », a déclaré l’animateur de « Hip Hop Treasures ».