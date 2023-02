Ice-T défend sa femme Coco Austin contre le troll se moquant de sa robe de Grammy – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Rappeur Glace-T vient à nouveau à la défense de sa femme. Le hitmaker de “6 N’ the Mornin'”, âgé de 64 ans, a pris Twitter le 13 février pour riposter contre un troll nommé Maureen qui a critiqué sa femme, Coco Austin‘s, la robe plongeante des Grammys 2023 (vue trois paragraphes plus bas) comme étant “trois tailles trop petites”. Après avoir vu le tweet, il l’a cité et ne s’est pas retenu. « À quand remonte la dernière fois que vous avez eu du D *** .. C’est le problème. Lol », a-t-il claqué. Il a ensuite critiqué l’apparence de la femme en partageant une photo de son profil Twitter et en écrivant sarcastiquement : « Je dois dire Maureen. Tu es chaud comme F….

Maureen… C’était quand la dernière fois que tu as eu du Dick… C’est ça le problème. Lol https://t.co/OtsOq63Pyy – ICE T (@FINALLEVEL) 13 février 2023

Ice-T ne s’est pas arrêté là. Dans un tweet séparé, il a ajouté : « FLTG : Nous n’attaquons JAMAIS… Mais nous REPONSONS ». Il a conclu ses représailles en envoyant un autre message sur le sujet. “Tu sais ce qui tue les gens qui te détestent le plus ?? Que les AUTRES personnes t’aiment”, a-t-il écrit. Ne plaisante pas avec Ice-T ou sa femme : C’est noté.

FLTG : Nous n’attaquons JAMAIS… Mais nous RIPOSTONS. 💥💥💥💥 – ICE T (@FINALLEVEL) 13 février 2023

Bien qu’elle ait apparemment été jetée en prison sur Twitter par les fans d’Ice-T, Maureen n’a pas reculé et a déclaré à plusieurs reprises que sa critique n’était qu’un “observation”. Dans un autre tweet, elle a expliqué qu’elle pensait que les femmes devraient se concentrer sur leur beauté “naturelle” plutôt que de se maquiller. “Les femmes devraient être fières de leur beauté naturelle… pas être faites Frankenstein… faites sur une table d’opération”, a-t-elle déclaré. a dit.

Ce commentaire n’a pas été bien accueilli et plusieurs utilisateurs l’ont qualifiée d’hypocrite. « La femme peut faire ce qu’elle veut de son corps. On dirait que tu te teins les cheveux et que tu te maquilles ? Si vous êtes si à l’aise dans votre propre beauté naturelle, pourquoi vous changez-vous ?” une personne souligné. Cependant, Maureen a affirmé qu’elle ne décolorait pas ses cheveux – mais n’a rien dit sur le fait de ne pas se maquiller.

Les commentaires ont continué à affluer pour faire savoir à Maureen que son “observation” du mannequin de 43 ans était injustifiée, mais elle s’est régulièrement défendue. «Je n’aimais pas la tenue.

Cette dame pourrait être fabuleuse. Mais a choisi d’aller à une fonction publique et s’est habillé pour attirer l’attention. Toute publicité bonne ou mauvaise ! elle s’est exclamé. Dans un autre tweet, elle écrit, “Je n’aimais pas sa tenue. Je me fiche de ce qu’elle fait. Si elle veut avoir l’air bon marché, qu’il en soit ainsi. Pas ma tasse de thé.”

Malheureusement, Ice-T et Coco ne sont pas étrangers à recevoir de la haine en ligne. Les fiers parents de l’un d’entre eux ont reçu beaucoup de réactions négatives en mai 2022 pour avoir poussé leur fille de 6 ans Chanel dans une poussette lors de vacances aux Bahamas. Coco a sauté sur Twitter pour qualifier la critique de “ridicule”. En septembre de cette année-là, Coco a suscité une nouvelle controverse après s’être montrée en train de donner un bain à sa fille dans l’évier. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde !

