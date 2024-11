Ice Spice et Snoop Dogg donnent une performance surprise à Times Square ; Révélez la campagne « Fortnite » avec Eminem et Juice WRLD

Ice Spice et Snoop Dogg ont donné vendredi une performance surprise à Times Square, qui a également été diffusée en direct sur le jeu en ligne multijoueur massif d’Epic Games, « Fortnite ».

L’événement a été révélé en temps réel à toutes les personnes présentes sur le lieu emblématique de la ville de New York, avec Snoop Dogg et Ice Spice se produisant en personne alors que la cascade était disponible pour tous les joueurs de « Fortnite ».

En plus de la performance, « Fortnite » a dévoilé son remix du chapitre 2 avec les contributions de Snoop, Ice Spice et Eminem, ainsi que de la succession de Jus WRLD. Un nouvel album posthume est attendu du regretté rappeur plus tard cette année via Grade A Productions et Interscope Records.

Dans une première pour « Fortnite », les joueurs peuvent interagir avec chaque artiste à travers des lieux de jeu thématiques lancés semaine après semaine. Les joueurs peuvent également s’exprimer et représenter chaque musicien à travers des tenues d’artiste individuelles trouvées dans la boutique Fortnite.

Le chapitre 2 Remix se terminera sur une note spéciale avec « Remix : The Finale » – un événement en direct le 30 novembre à 14 h HE. Pour honorer l’héritage de Juice et son amour pour Fortnite, tous les joueurs qui se connecteront entre 1 h HE le 30 novembre et 1 h HE le 1er décembre recevront la tenue Slayer Juice WRLD en cel-shaded. Voir plus de détails sur le déploiement ci-dessous.

« Jarad a toujours aimé jouer à Fortnite – c’était plus qu’un simple divertissement pour lui, c’était un moyen de se connecter avec les autres », a déclaré Carmela Wallace, mère de Jarad « Juice WRLD » Higgins. « Dès son plus jeune âge, les jeux vidéo faisaient partie de la façon dont il nouait des liens avec ses amis et sa famille, et être à Fortnite est un incroyable hommage à cette connexion. Je sais qu’il serait ravi de voir comment son amour pour les jeux continue de rassembler les gens dans différents espaces, tout comme le fait sa musique.

Semaine 1 le 2 novembre – Snoop Dogg entre dans Battle Royale et apparaît comme l’icône de la saison 6 du jeu musical et rythmique « Fortnite Festival ».

Snoop a également commenté : « Faire partie de Fortnite, c’est avant tout créer, jouer et partager ma musique et ma culture avec la prochaine génération. Mon fils Cordell est un grand joueur de Fortnite avec moi, alors quand nous en avons eu l’occasion, nous l’avons saisi comme une nouvelle façon de nous connecter avec mon son et mon style. N’importe qui peut être Snoop dans Fortnite.

Semaine 2 le 7 novembre – Eminem réapparaît après ses débuts originaux sur Fortnite en décembre 2023.

« Devine qui est de retour, prêt au combat, mec ! Je sers du tout nouveau matériel avec un accompagnement de spaghettis… venez les chercher ! Ça fait du bien de revenir sur Fortnite pour encore plus de chaos », a ajouté Eminem.

Semaine 3 le 14 novembre – Ice Spice, arrive pour vous emmener dans son expérience de princesse de New York.

« Avoir la chance de venir au jeu et de remixer la carte du Chapitre 2 est irréel », a déclaré Ice Spice. « C’est excitant de faire partie de quelque chose d’aussi emblématique, et j’ai hâte que les joueurs découvrent cette nouvelle ambiance. Fortnite est une question de créativité et de connexion, et je suis impatient d’y apporter ma propre touche ! »

Semaine 4 le 21 novembre – L’héritage, la musique et le style de Juice WRLD sont célébrés. Des détails supplémentaires seront annoncés à une date ultérieure.

Le remix du chapitre 2 se déroule du 2 au 30 novembre.

