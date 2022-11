Ice Sculpture Cocoa Crawl fait ses débuts à Huntley – Shaw Local

Des sculptures de glace personnalisées sur le thème des films de vacances seront exposées sur les trottoirs du centre-ville de Huntley Square pour le premier Ice Sculpture Cocoa Crawl en décembre.

La chambre de commerce de la région de Huntley accueillera l’événement de midi à 17 h le samedi 17 décembre sur Huntley Square.

Les gens peuvent entrer pour se réchauffer et faire du shopping ou manger dans des entreprises sponsors, a déclaré la Chambre.

Il n’y a aucun coût pour voir les sculptures de glace, mais tous les participants au Cocoa Crawl doivent avoir une tasse officielle 2022 Ice Sculpture Cocoa Crawl pour participer.

Les trousses S’mores et les tasses de voyage sont disponibles pour 15 $ au bureau Century 21 New Heritage, 11802 E. Main St. Si elles sont achetées séparément, les tasses coûteront 12 $ et les trousses s’mores coûteront 5 $.

Des kits de tasses et de s’mores sont disponibles en précommande en ligne.