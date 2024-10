Ice Cube et Fat Joe se produiront avant deux matchs des World Series

Ice Cube et Fat Joe continueront de montrer leur amour pour Los Angeles Dodgers et les Yankees de New York, respectivement, en participant aux deuxième et troisième matchs des World Series.

Quelques heures avant le match d’ouverture du premier match de vendredi, la Major League Baseball a annoncé que les pionniers du hip-hop monteraient sur scène devant les foules de leurs villes respectives lors de la confrontation Dodgers-Yankees World Series.

Le rappeur du sud de Los Angeles, Ice Cube, a été engagé pour un avant-match du deuxième match de samedi au Dodger Stadium de Los Angeles. L’animateur du South Bronx, Fat Joe, fera office d’ouvreur lors du troisième match de lundi au Yankee Stadium dans le Bronx.

Ice Cube, anciennement de NWA et de « Straight Outta Compton », a été un partisan de longue date des garçons en Dodger Blue et a intégré les vêtements de sport de Los Angeles à son look signature. Il s’apprête à interpréter des « éditions spéciales des World Series » de ses tubes « Bow Down » et « It Was a Good Day ».

Joe, qui a raconté matériel promotionnel pour ses bien-aimés Yankees, interprétera des « versions personnalisées » de ses tubes « New York » et « All the Way Up ». Le troisième match sera le premier de la série éliminatoire 2024 joué au Yankee Stadium et la première fois qu’un match de la Série mondiale sera joué sur place depuis que les Yankees ont battu les Phillies de Philadelphie lors de la Classique d’automne en 2009 – l’année où le nouveau stade de l’équipe a ouvert ses portes. .

« Les deux stars sont des fans de longue date des équipes de leur ville natale et sont ravies d’avoir l’opportunité de préparer leurs fans pour le match des World Series de cette année », a déclaré la MLB dans un communiqué. Les performances auront lieu chaque soir après l’hymne national et seront diffusées lors de la couverture exclusive d’avant-match de Fox Sports.

La ligue a également lancé vendredi un spot promotionnel intitulé « L’amour de l’Empire State of California », tirant des hymnes non officiels des deux États pour vanter les matchs éliminatoires entre les deux franchises légendaires. Le spot de 30 secondes présente la chanson « Empire State of Mind » de 2009 de Jay-Z et Alicia Keys mélangée à l’hymne de Tupac Shakur de 1995 « California Love » avec le Dr Dre. Il joue sur les faits saillants des séries éliminatoires des Dodgers Shohei Ohtani et Mookie Betts et des Yankees Juan Soto et Aaron Judge.

Pendant ce temps, d’autres célébrités s’impliquent dans le premier match. Le superfan des Dodgers et musicien country lauréat d’un Grammy Award, Brad Paisley, interprétera l’hymne national et la star de « Breaking Bad » et grand fan des Dodgers Bryan Cranston prononcera la directive très importante de feu Vin Scully : « Il est temps pour le baseball des Dodgers ». Les champions de la Série mondiale Orel Hershiser (1988) et Steve Yeager (1981) des Dodgers lanceront les premiers lancers de cérémonie.