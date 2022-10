Ice Cube dit que Warner Bros. a refusé deux scripts “Friday” 4

Les fans recherchent toujours Ice Cube pour un autre versement à sa bien-aimée Vendredi franchise de films, mais il veut que tout le monde sache qu’il n’est pas la raison pour laquelle il n’a pas encore été réalisé.

Dans le dernier épisode du Champions de la boisson podcast, l’hôte NORE a admis à Ice Cube qu’il avait essayé de le contacter pour assumer n’importe quel rôle possible pour le prochain Vendredi film, quitte à être stagiaire.

Cube a ensuite parlé de l’intrigue du premier script, expliquant où il a rencontré un problème avec Warner Bros.

« J’avais deux scénarios. j’en ai écrit un; c’était la merde”, a-t-il déclaré sur le podcast “Ils étaient comme, ‘Yo, nous ne voulons pas que Craig et Day-Day soient en prison, parce que Craig et Day-Day sont allés en prison pour avoir vendu de l’herbe avant était légal.

Il a poursuivi: “Alors j’ai écrit un autre script, et le script parlait vraiment de… les jeunes dans le capot ayant du boeuf avec les OG dans le capot et Craig doit revenir et écraser cela parce que le fils de Smokey est le nouveau Deebo et il est sauvage .’ Ils ont trébuché dessus mec, ils se sont foutus et puis John Witherspoon est passé. Puis Deebo est passé… ils ont juste tout foutu en l’air.