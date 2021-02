Scott McTominay a produit une finition glacée dans des conditions inférieures à zéro pour envoyer Manchester United en quarts de finale.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer avait besoin de plus de temps pour vaincre West Ham, le remplaçant McTominay pillant le but le plus important – son troisième en autant de matchs – pour sceller l’égalité.

Dans des conditions glaciales, avec Old Trafford englouti dans une rafale de neige à un moment donné, les hommes de Solskjaer ont finalement réussi un combat acharné, évitant la loterie d’une séance de tirs au but.

United a fait la percée à la septième minute de prolongation, le remplaçant McTominay tirant à la maison à 12 verges pour son septième but de la saison.

Une rupture rapide de United semblait s’être effondrée lorsque le centre de Fred était parti, mais West Ham a payé le prix de son échec à éliminer complètement le danger.

Marcus Rashford a été le plus rapide à réagir à la balle lâche et a exécuté une sublime mise à pied pour la première fois à McTominay, qui a appliqué une finition clinique tout aussi impressionnante pour percer la balle au-delà de Fabianski.

Rashford, 23 ans, est devenu le quatrième plus jeune joueur de United à atteindre 250 apparitions, derrière George Best, Norman Whiteside et Ryan Giggs, marquant ainsi le jalon avec une contribution clé.

Dans une rencontre acharnée, la première chance est tombée à la maison après 11 minutes, Alex Telles jouant dans Anthony Martial, dont le tir a été bloqué par Angelo Ogbonna, qui a été blessé dans le processus.