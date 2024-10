ICD Brookfield ouvre des bureaux privés conçus par Marmol Radziner à Dubaï

Promotion: Bureaux de la tour basée à Dubaï, ICD Brookfield Place a ouvert un niveau dédié à son 50e étage comprenant 11 bureaux privés et un salon commun conçu par le studio Marmol Radziner and Associates basé à Los Angeles.





Le Suites Ciel sont le dernier ajout à la tour de quatre acres conçue par Foster et située dans le quartier financier de Dubaï. Le nouveau lieu de travail privé flexible à ICD Brookfield Place rejoint une place qui comprend des gymnases, des restaurants, des cafés et un avant-poste du Arts Club.

Chaque suite s’étend sur 900 à 1 200 pieds carrés (84 à 111 mètres carrés) et comprend six à neuf postes de travail, une salle de réunion, un bureau interne et un garde-manger, avec accès à un salon offrant une vue à 360 degrés sur Dubaï.

Meublés avec des meubles reflétant l’atmosphère luxueuse du bâtiment, les espaces présentent également des œuvres d’art du Moyen-Orient, représentant le talent régional.

Conçues pour fonctionner comme un espace de travail contemporain, les Sky Suites permettent aux travailleurs d’utiliser des installations d’accueil supplémentaires dans le bâtiment, notamment deux prochains restaurants au 51e étage et les installations de conférence au niveau 52.

ICD Brookfield Place a développé les Sky Suites pour répondre à la demande de la main-d’œuvre croissante du quartier financier de Dubaï.

La propriété s’est également engagée à atteindre zéro émission nette d’ici 2030 en signant l’engagement du World Green Building Council, tandis que le bâtiment est déjà certifié LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Platine et WELL en matière de santé et de sécurité.

En savoir plus sur ICD Brookfield Place ici.

Contenu du partenariat

Cet article a été rédigé par Dezeen pour ICD Brookfield Place dans le cadre d’un partenariat. Découvrez-en plus sur le contenu du partenariat Dezeen ici.