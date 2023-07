ICC partage une photo de SRK avec le trophée de la Coupe du monde. Les fans ne peuvent pas rester calmes

Le Conseil international de cricket (ICC) s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une photo de la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan avec le trophée de la Coupe du monde ODI et les fans ont été affolés. La légende accompagnant la photo disait : « Trophée King Khan # CWC23, c’est presque là… ». L’Inde accueillera la Coupe du monde ODI en 2023 entre le 5 octobre et le 19 novembre avec dix équipes participant à la prestigieuse compétition. L’Inde débutera sa campagne contre l’Australie le 8 octobre et l’équipe dirigée par Rohit Sharma affrontera le Pakistan au stade Narendra Modi d’Ahmedabad le 15 octobre.

Le match d’ouverture verra les finalistes de la dernière édition – l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande – pour lancer le tournoi. Mais il reste pas mal d’affrontements alléchants en phase de championnat.

Alors que la rencontre Indo-Pak est sans doute la plus importante du calendrier de la phase de tournoi à la ronde, la confrontation entre l’Australie et l’Afrique du Sud le 13 octobre à Lucknow est également importante. Les Australiens espèrent un renversement de situation alors qu’une rencontre dramatique lors de la dernière édition s’est terminée en faveur de la Rainbow Nation.

Le Pakistan, une équipe qui sera naturellement à l’honneur, affrontera l’Australie à Bangalore le 20 octobre, tandis que l’Angleterre devrait affronter l’Afrique du Sud le lendemain à Mumbai.

L’Inde chercherait à venger sa défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2019 contre la Nouvelle-Zélande le 22 octobre au pittoresque Dharamsala tandis que l’Australie affrontera l’Angleterre le 4 novembre à Ahmedabad.

