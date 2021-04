La capitaine anglaise Heather Knight pense que les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 sont une opportunité de présenter le cricket féminin

L’ICC a confirmé les détails du format et des qualifications initiales pour les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022.

L’Angleterre, l’hôte, sera rejointe par l’Australie, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et l’Afrique du Sud dans un tournoi T20 à huit équipes, qui se déroulera à Edgbaston entre le 28 juillet et le 8 août 2022.

Un pays des Antilles sera également en compétition, aux côtés d’une autre nation qui sera déterminée par une épreuve de qualification qui se tiendra d’ici le 31 janvier 2022.

Ce ne sera que la deuxième fois que le cricket participera aux Jeux après la victoire de l’Afrique du Sud dans un tournoi international d’une journée en 1998, et c’est la première fois que le cricket féminin en fera partie.

L’événement de Birmingham verra 4 500 athlètes de 72 pays et territoires concourir pendant 11 jours de sport et sera le premier grand événement multisports à décerner plus de médailles aux femmes qu’aux hommes.

Lors de cette annonce, la capitaine anglaise Heather Knight a déclaré: «Nous sommes vraiment ravis d’accueillir les Jeux du Commonwealth en 2022 et cela offre une grande opportunité pour le cricket féminin, en Angleterre et au Pays de Galles et dans le monde entier.

« Avec l’entrée directe dans la compétition confirmée, nous sommes un peu plus près d’être sur le terrain à Birmingham, et la perspective de remporter potentiellement une médaille est quelque chose qui nous occupera au cours des 12 prochains mois.

« Ce sera une compétition fantastique, une vraie chance de présenter le football féminin à un large public et c’est une compétition à laquelle nous sommes ravis de participer. »

Le capitaine indien Harmanpreet Kaur a ajouté: « C’est une formidable opportunité pour le football féminin et le cricket de faire une marque aux prestigieux Jeux multidisciplinaires et nous espérons revenir avec plein de bons souvenirs. »