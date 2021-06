ICC brutalement trollé avec des mèmes alors que le retard de la pluie lors du match final du WTC Inde-NZ frustre les fans de Desi

« Malheureusement, il n’y aura pas de jeu lors de la première session du jour 1 de la finale du Championnat du monde d’essais ICC », a tweeté le communiqué officiel de la BCCI vendredi après-midi alors que la pluie retardait la première et très attendue finale du WTC entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande. joué à Southampton. Les fans, qui attendaient patiemment l’action sur le terrain depuis un certain temps, étaient contrariés. Plusieurs utilisateurs de Twitter, en particulier ceux d’Inde, ont tweeté à l’ICC et remis en question leur décision de choisir l’Angleterre pour le concours crucial, tandis que d’autres se sont souvenus de la Coupe du monde ICC 2019 qui a vu de nombreux matchs emportés par les pluies.

« L’ICC aurait dû connaître la condition anglaise et après ce qui s’est passé lors de la première étape de la Coupe du monde 2019, il n’était pas nécessaire d’aller à nouveau avec l’Angleterre pour la finale du WTC. Cela irrite tout le monde quand vous attendez des mois et que la pluie gâche l’événement », a écrit l’un d’eux.

« Bêtement organiser la finale du WTC à un endroit où il est prévu qu’il pleuve. ICC dormait-il lors de la finalisation du lieu ? Ne savaient-ils pas qu’à cette époque de l’année il pleut en Angleterre ? », intervint un autre.

« Pourquoi avez-vous organisé le match là-bas ? J’ai mis mes études de côté pour cela. J’ai des examens en juillet mais je veux regarder ce match. ICC, tu as gâché notre journée (sic) », a écrit un autre.

D’autres, cependant, ont décidé d’emprunter la voie des mèmes pour lancer plusieurs fouilles au sein de l’instance dirigeante du cricket.

ICC ne peut jamais être visionnaire comme la BCCI qui a déplacé la deuxième phase d’IPL de l’Inde vers les Émirats arabes unis à cause de la pluie. 😭— Point stupide (@FarziCricketer) 18 juin 2021

Les fans de cricket pourront-ils assister à la deuxième session de l’affrontement Inde-Nouvelle-Zélande ? « À tous ceux en Inde qui recherchent la météo sur Google, il y a encore du vent et il pleut ici. Les dieux de la pluie ne sont pas d’humeur à rater le premier jour ! » un tweet de Dinesh Karthik lis.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici