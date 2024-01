ICC à PH en décembre dernier ; mandat d’arrêt contre Duterte bientôt

MANILLE, Philippines — Les enquêteurs de la Cour pénale internationale (CPI) ont réussi à rassembler suffisamment de preuves contre l’ancien président Rodrigo Duterte lors de leur visite dans le pays en décembre, et un mandat d’arrêt pourrait être émis « très, très bientôt », a déclaré l’ancien sénateur. » a déclaré dimanche Antonio Trillanes IV.

« D’après mes informations, la CPI [investigators] “Nous avons fait ce qu’ils devaient faire lors de leur enquête initiale à l’intérieur du pays en ce qui concerne les principaux accusés”, a déclaré Trillanes à l’Inquirer dans un message texte.

Il a donné la même information lors d’un forum médiatique plus tôt dans la journée, citant ce qu’il a appelé des « informations privilégiées ».

“S’ils reviennent, ce sera dans le but d’obtenir suffisamment de preuves pour le niveau secondaire des accusés ou des intimés”, a ajouté Trillanes.

« Pour les principaux répondants de l’affaire, je pense qu’ils ont déjà ce dont ils ont besoin. Ce que nous attendons en ce moment, c’est le mandat d’arrêt, qui pourrait arriver très, très bientôt », a-t-il déclaré, ajoutant que cela pourrait avoir lieu « au cours du premier semestre ».

Les principaux accusés dans l’affaire de crimes contre l’humanité pendante devant le tribunal de La Haye sont Duterte et l’ancien chef de la police nationale philippine, aujourd’hui sénateur Ronald dela Rosa.

La réponse du camp Duterte

Le camp de l’ancien président a été contacté dimanche soir pour commentaires. Son ancien porte-parole, Harry Roque, a déclaré : « Aucune preuve ne peut conférer à un tribunal une compétence là où il n’en a pas. L’enquête préliminaire a été autorisée bien après que notre retrait soit entré en vigueur. La Cour est donc incompétente.

L’ancien conseiller juridique présidentiel en chef de Duterte, Salvador Panelo, a reconnu que « la CPI n’a absolument aucune compétence », ajoutant que les « récits » de Trillanes sont de « purs chismis ». [and] fausses nouvelles.

« Le gouvernement ne confirme pas que les enquêteurs de la CPI ont mis les pieds dans le pays…. Même en supposant qu’ils soient ici, ils ne peuvent pas extraire de preuves de rien. Les ouï-dire et les spéculations ne constituent pas des preuves », a déclaré Panelo.

Problèmes de sécurité

Les rapports sur l’entrée dans le pays des enquêteurs de la CPI ont été lancés pour la première fois par Roque, bien que les autorités, y compris les agents de l’immigration, aient déclaré ne pas disposer de telles informations.

D’un autre côté, Neri Colmenares, l’un des principaux avocats des familles des personnes tuées pendant la guerre contre la drogue de Duterte, a déclaré qu’elle n’avait reçu aucune information sur la visite supposée dans le pays des enquêteurs de la CPI.

Mais il a souligné qu’il pouvait y avoir des considérations de sécurité, ce qui signifie qu’il était possible que les enquêteurs de la CPI – ou même les autorités locales elles-mêmes – aient délibérément décidé de ne pas informer le public.

“Nous n’en sommes pas conscients (entrée à la CPI)”, a déclaré Colmenares à l’Inquirer lors d’un entretien téléphonique. « Deuxièmement, en ce qui concerne les preuves recueillies, nous avons toujours pensé que les éléments de preuve soumis à la CPI étaient très solides, en termes de témoins et de lanceurs d’alerte. »

« Pour moi, les résultats de l’enquête ne devraient pas tarder car nous pensons que les preuves sont déjà solides et que [families of the] les victimes attendent justice depuis 2017 et 2018, et nous sommes déjà en 2024. Nous espérons que le procès contre l’ancien président Duterte et ses subordonnés débutera bientôt », a-t-il déclaré.

« Nouvelles menaces »

Selon Colmenares, si la résolution résultant de l’enquête de la CPI est en faveur des victimes de la guerre contre la drogue, le procureur de la CPI peut alors recommander que l’affaire soit jugée.

Il a ajouté qu’ils étudiaient également la possibilité de soumettre une déclaration sous serment supplémentaire dans l’affaire contre Duterte, surtout si l’enquête de la CPI n’est pas encore terminée.

Cela permettrait de contenir les « nouvelles menaces » proférées par Duterte lors de forums publics et d’entretiens télévisés.

«C’est l’une des possibilités que nous envisageons et si nous pouvons la soumettre avant la fin de l’enquête. Dans le cas contraire, si l’enquête est déjà terminée, nous pouvons toujours utiliser ces affidavits au cas où il y aurait un procès », a déclaré Colmenares.

En juin 2017, le sénateur Trillanes et le représentant de la liste du parti Magdalo, Gary Alejano, ont déposé une communication supplémentaire auprès de la CPI basée à La Haye, lui demandant d’enquêter sur Duterte.

C’était un mois après que l’avocat Jude Josue Sabio a demandé à la Cour internationale d’accuser Duterte et 11 autres hommes politiques et responsables gouvernementaux de meurtres de masse et de crimes contre l’humanité pour les milliers d’exécutions extrajudiciaires commises dans le cadre de la guerre contre la drogue.

La campagne antidrogue de Duterte a fait au moins 6 000 morts, selon les chiffres officiels du gouvernement. Cependant, les groupes et défenseurs des droits de l’homme affirment que ce nombre pourrait atteindre 20 000.

« Position trouble »

Le groupe de défense des droits Karapatan, de son côté, a critiqué l’administration Marcos pour sa « position trouble » sur l’enquête de la CPI contre Duterte, affirmant que cela reflétait « son double discours sur la situation des droits de l’homme dans le pays, en particulier son manque d’engagement en faveur de la justice et de ses exigences en matière de responsabilisation. .»

Le groupe a également accusé le gouvernement d’avoir fait un « spectacle » en invitant la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la liberté d’expression et d’opinion, Irene Khan, dans le pays afin de cacher la « répression gratuite » et les « violations des droits et libertés fondamentales » sous le président. Marcos.

Le ministère des Affaires étrangères avait précédemment qualifié la visite de Khan aux Philippines du 15 au 26 janvier de démonstration de la « coopération ouverte, soutenue et sincère » de l’administration Marcos… avec les partenaires bilatéraux et régionaux et l’ONU.

‘Façade’

Karapatan a toutefois noté que le gouvernement avait rejeté les recommandations d’autres rapporteurs spéciaux de l’ONU qui s’étaient déjà rendus dans le pays pour évaluer la situation des droits de l’homme.

« L’intégrité dans la coopération avec les mécanismes internationaux des droits de l’homme signifie tenir compte des recommandations de ces experts et organismes internationaux, conformément aux obligations d’un État en vertu des traités, conventions et déclarations relatifs aux droits de l’homme », a déclaré la secrétaire générale de Karapatan, Cristina Palabay.

« Le gouvernement philippin a ignoré, ignoré et rejeté les recommandations antérieures formulées par les rapporteurs spéciaux de l’ONU qui ont visité le pays. Ils simulent tout cela, alors que le gouvernement Marcos Jr. a intensifié sa politique de répression gratuite contre la population, violant les droits et les libertés fondamentales, y compris notre liberté d’expression », a-t-elle ajouté.



Elle a déclaré que le gouvernement devrait cesser d’utiliser des événements comme la visite de Khan comme une « façade » devant la communauté internationale et plutôt « tenir compte et mettre en œuvre les recommandations précédentes et à venir du rapporteur spécial et des mécanismes internationaux des droits de l’homme ».

—AVEC LES RAPPORTS DE RUSSEL P. LORETO ET DE RECHERCHE INQUIRER