ICBC responsable de la violation de la vie privée des clients qui s’est terminée par des attaques ciblées, selon les règles du tribunal

ICBC est responsable des actions de l’un de ses anciens employés qui a vendu des informations sur ses clients à un gang criminel, a décidé la Cour suprême de la Colombie-Britannique mercredi 24 août.

La décision signifie qu’au moins 79 clients de l’ICBC et ceux qui vivent avec eux pourraient avoir droit à une indemnisation de la part de la compagnie d’assurance.

Le recours collectif a été lancé après qu’une enquête policière en août 2011 a découvert qu’un expert en sinistres de l’ICBC avait vendu des informations sur les clients au membre d’un gang pour environ 25 $ chacun. Treize clients ont ensuite vu leurs maisons et leurs véhicules visés par des tirs et des incendies criminels entre avril 2011 et janvier 2012.

Tous les 13 avaient garé leur véhicule au Justice Institute of BC ou à proximité, qui forme des étudiants à des emplois dans les domaines de la police, de la gestion des urgences, de la lutte contre les incendies et de la sécurité, entre autres. L’un des individus reconnus coupables d’avoir perpétré les attentats, Vincent Eric Gia-Hwa Cheung, a déclaré qu’il avait une croyance paranoïaque induite par la drogue qu’il était ciblé et contrôlé par le Justice Institute.

L’employée, Candy Elaine Rheaume, a plaidé coupable d’avoir obtenu frauduleusement un service informatique et a écopé d’une peine avec sursis et de neuf mois de probation.

Le recours collectif, cependant, demande une compensation financière à son employeur.

Dans sa décision de mercredi, le juge Nathan Smith a déterminé que l’ICBC est responsable du fait d’autrui, ce qui signifie qu’elle est responsable de la conduite fautive de Rheaume bien qu’elle ne se livre pas elle-même à une conduite fautive. Smith a découvert qu’ICBC créait le risque d’actes répréhensibles en donnant à Rheaume un accès complet à ses divers systèmes de données d’information.

“ICBC avait mis en place des règles et des politiques interdisant l’utilisation abusive de ses bases de données, mais la possibilité qu’un employé individuel choisisse de les ignorer était clairement prévisible et il n’y a aucune preuve d’un système ou d’une méthode qui aurait empêché ou détecté cette conduite à l’époque. c’est arrivé », a écrit Smith.

L’ICBC sera responsable de couvrir les dommages-intérêts accordés aux membres du recours collectif, ainsi que les dommages matériels et les blessures physiques ou psychologiques subis à la suite de la violation. Les montants exacts doivent encore être déterminés par le tribunal.

@janeskrypnek

jane.skrypnek@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Cour suprême de la Colombie-BritanniqueCourICBCvie privée