ICBC déploie une nouvelle réduction pour les véhicules parcourus moins de 10 000 km par an

ICBC déploie une nouvelle remise basée sur la distance.

Les Britanno-Colombiens qui parcourent moins de 10 000 kilomètres par année et dont les polices entrent en vigueur le 1er juin 2023 ou plus tard peuvent être admissibles à économiser entre 10 et 15 % sur leur couverture facultative lors du renouvellement cette année.

L’ICBC affirme que la remise sera plus importante, moins les gens parcourront de distance.

Pour être éligible à ces nouvelles réductions, les conducteurs doivent : parcourir moins de 10 000 kilomètres par an ; fournir deux relevés d’odomètre à un an d’intervalle, comme preuve de la distance parcourue ; avoir une police autoplan de 12 mois avec une couverture optionnelle ICBC ; et avoir un véhicule éligible, car les motos, les camping-cars et les véhicules de collection ne sont pas éligibles.

L’ICBC affirme qu’un récent sondage montre que 56 % des Britanno-Colombiens se disent intéressés par une assurance basée sur l’utilisation, les économies de coûts étant le principal facteur de motivation.

La société affirme que cette nouvelle remise « s’appuie sur notre remise existante pour les faibles kilomètres » introduite en 2019 pour les véhicules parcourus moins de 5 000 kilomètres par an.

@laurenpcollins1

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

ICCB