C’est un grand jour pour tous ceux qui s’intéressaient vraiment à la télévision à la fin des années 2000 / début des années 2010.

Nous avons d’abord appris qu’il y aurait un Vrai sang redémarrer, et maintenant Rapports TVLine que Paramount + (actuellement connu sous le nom de CBS All Access) a ordonné une reprise de iCarly, mettant en vedette des stars de la série originale Miranda Cosgrove, 27, Nathan Kress, 28 et Jerry Trainor, 43.

iCarly A l’origine a fonctionné sur Nickelodeon de 2007 à 2012 et parlait d’une adolescente nommée Carly (Cosgrove) faisant une série Web avec ses amis Freddie (Kress) et Sam, joué par Jennette mccurdy. McCurdy est actuellement absent de la distribution principale de retour et il n’y a également aucun signe de Gibby (Noah Munck). Trainor joue le frère aîné décalé de Carly, Spencer, connu pour ses inventions farfelues.

La nouvelle série est développée par Jay Kogen (Ecole du rock la série) et Ali Schouten (Journal d’un futur président, Des champions, Joyeux joyeux tout).