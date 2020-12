Une nouvelle version du spectacle mettra en vedette ses stars originales, Miranda Cosgrove, Jerry Trainor et Nathan Kress. La série originale, sur la webémission virale d’un jeune adolescent, comprenait des apparitions invitées par Michelle Obama, Emily Ratajkowski et Emma Stone.

Le redémarrage sera produit par Jay Kogen, qui a tweeté à propos du projet, en écrivant: « Les gens me demandaient ce que je faisais. Maintenant, je peux vous dire. Nous pouvons faire iCarly pour ADULTS! » ​​ICarly « Reboot With Original Stars Miranda Cosgrove, Jerry Trainor et Nathan Kress commandés par Paramount + «

« iCarly » a eu 97 épisodes au total et s’est déroulé de 2007 à 2012. La version mise à jour de la série fonctionnera sur Paramount Plus, qui est également configuré pour programmer le drame d’espionnage « Lioness » et un redémarrage de « Behind the Music ».